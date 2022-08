Sandy homenageia Olivia Newton-John: "Foi uma grande referência"

A cantora Sandy lamentou a morte de Olivia Newton-John, e falou sobre os pais terem se inspirado na personagem da atriz para escolherem seu nome

Sandy (39) usou as redes sociais para prestar uma homenagem para Olivia Newton-John, que faleceu nesta segunda-feira, 8, aos 73 anos. A artista lutava contra o câncer de mama há mais de 30 anos.

Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo em que ela e Junior (38) aparecem crianças interpretando a versão em português da música que é sucesso no filme Grease - Nos Tempos da Brilhantina, e falou sobre a personagem ter sido inspiração para seu nome.

"A Olívia Newton-John foi uma grande referência na minha infância. Inclusive, meus pais escolheram meu nome por causa da personagem “Sandy”, do filme “Grease”. Aqui um trecho de uma música do filme que eu e meu irmão gravamos em português no nosso terceiro disco. Meu eterno carinho e admiração por essa grande artista. Que ela esteja em paz", escreveu a artista na legenda da publicação.

Em 2015, entrevista ao portal Gshow, Sandy contou sobre seus pais, Xororó e Noely Lima, terem se inspirado em na personagem de Olivia Newton-John para batizá-la. "Meu nome veio do filme "Grease - Nos Tempos da Brilhantina", da personagem da Olivia Newton-John, que se chamava Sandy. Foi nesse filme que meus pais começaram a namorar. Meu pai pegou na mão da minha mãe pela primeira vez assistindo ao filme em 1978", entregou a famosa.

John Travolta lamenta a morte de Olivia

John Travolta (68) homenageou a atriz Olivia Newton-John, que faleceu nesta segunda-feira, 8. Ao saber da notícia, o ator e par romântico da atriz em Grease usou as suas redes sociais para lamentar o ocorrido. "Minha querida Olivia, você fez todas as nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. Eu te amo muito. Nos veremos na estrada e estaremos todos juntos novamente. Seu desde o primeiro momento em que te vi e para sempre! Seu Danny, seu John!", escreveu ele na legenda publicação.

