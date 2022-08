Nome da cantora Sandy foi inspirado em personagem de Olivia Newton-John

Você sabia? Cantora Sandy já contou a história de como seus pais escolheram o seu nome por causa do filme 'Grease', de 1978

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 17h57

Nesta segunda-feira, 8, a atriz Olivia Newton-Johnfaleceu aos 73 anos de idade. Ela ficou conhecida por interpretar a personagem icônica Sandy Olsson no filme Grease, de 1978. Inclusive, a personagem foi a inspiração para o nome de uma grande artista brasileira: a cantora Sandy.

Há alguns anos, a cantora Sandy contou que seu nome foi inspirado na personagem de Olivia Newton-John por causa da história de amor de seus pais, Xororó e Noely Lima.

"Meu nome veio do filme "Grease - Nos Tempos da Brilhantina", da personagem da Olivia Newton-John, que se chamava Sandy. Foi nesse filme que meus pais começaram a namorar. Meu pai pegou na mão da minha mãe pela primeira vez assistindo ao filme em 1978", entregou Sandy, que completou: "Não tiveram dúvida quando minha mãe engravidou. Colocaram esse nome para homenagear esse dia em que eles começaram a namorar", disse ela ao site Gshow em 2015.

Na época, Sandy também falou sobre a inspiração para o seu segundo nome, que é Leah. "O Leah é um nome bíblico. É a personagem da bíblia chamada Lea, a irmã de Raquel. Lea em hebraico é Leah. A minha mãe tinha uma conhecida chamada Leah e achou bonito", contou.

A morte de Olivia Newton-John

A atriz Olivia Newton-John faleceu em seu rancho no sul da Califórnia. A informação foi confirmada pelo site americano TMZ. O marido de Olivia, John Easterling, disse ao site que a atriz faleceu em paz e cercada de amigos e familiares na manhã deste dia 8.

“Dama Olivia Newton-John faleceu em paz no seu rancho no Sul da Califórnia nesta manhã, cercada de amigos e família. Nos pedimos a todos para que respeitem a privacidade da família neste momento muito difícil”, escreveu o marido de Olivia por meio do Instagram oficial da cantora.