Atriz e cantora Olivia Newton-John morre aos 73 anos

A atriz e cantora Olivia Newton John, conhecida por interpretar a protagonista Sandy no musical “Grease”, faleceu na Califórnia aos 73 anos

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 17h09

Nesta segunda-feira, 8, a cantora e atriz Olivia Newton-John faleceu aos 73 anos em seu rancho no sul da Califórnia. A informação foi confirmada pelo site americano TMZ.

O marido de Olivia, John Easterling, disse ao site que a atriz faleceu em paz e cercada de amigos e familiares na manhã deste dia 8.

A artista lutava contra o câncer de mama há mais de 30 anos. Seu primeiro diagnóstico ocorreu em 1992, mas entrou em remissão. Olivia foi diagnosticada com a doença mais duas vezes, em 2013 e 2018.

Em 1978, Olivia Newton-John atingiu o estrelato ao interpretar a protagonista Sandy, no musical “Grease- Nos Tempos da Brilhantina”, ao lado de John Travolta. Alguns anos depois, em 1981, a artista lançava o hit Physical.

Nascida em Cambridge na Inglaterra, Olivia recebeu o título de “Dama” em 2019 por conta de seus serviços na música, pesquisa e caridade. A cantora fundou um centro de combate ao câncer na Austrália.

“Dama Olivia Newton-John faleceu em paz no seu rancho no Sul da Califórnia nesta manhã, cercada de amigos e família. Nos pedimos a todos para que respeitem a privacidade da família neste momento muito difícil”, escreveu o marido de Olivia por meio do Instagram oficial da cantora.