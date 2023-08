Sandra Sá relembra amizade com Cazuza: 'Passamos por muita coisa'

Durante o Podcast da CARAS ao vivo, Sandra Sá relembrou momentos com Cazuza e revelou motivo de ter escolhido o artista como padrinho de seu filho

Sandra Sá (67), nome de de peso da música brasileira, viveu anos de amizade com Cazuza, que morreu em 7 de julho de 1990. Durante o Podcast da CARAS ao vivo, a cantora relembrou os momentos com o amigo e revelou o motivo de ter escolhido o artista como padrinho de seu filho, Jorge de Sá (38): "Passamos por muita coisa".

"[Vivemos] todas as aventuras do mundo, passamos por muita coisa juntos. O lance dele ser padrinho do meu filho é esse amor que ele tinha, uma amizade de verdade", declarou sobre Cazuza . Além de escolher o artista como padrinho de seu filho, a cantora também falou sobre a madrinha de Jorge de Sá. "Até hoje, eu e Fabi somos amigas, há quase 50 anos", relembrou Sandra Sá.

O filho de Sandra Sá , que também estava presente durante o Podcast da CARAS ao vivo, acrescentou que a relação com sua madrinha se mantém a mesma: "Ela é madrinha mesmo, tenho 38 anos e [ela fala]: 'Tiquito, o que você precisa?'. É madrinha de verdade, porque tem padrinho que abandona. Eu mesmo tive um surto, um ano atrás, e falei: 'Fui padrinho de pessoas, mas parecia que era uma brincadeira'. E voltei a conectar todo mundo".

Aos 67 anos, Sandra Sá ainda aproveitou o momento para refletir sobre as relações na atualidade: "As pessoas tem medo até da palavra egoismo e, não querendo pensar em si, só pensam em si. Só que pensam em si sem saber pensar. Não pensa, não vê o outro, parece que tem medo do outro. Acho que isso faz tudo engasgar no universo".

Leia também: Sandra Sá revela por que mudou de nome: 'Tiro e ponho'

"Calma gente, vamos ficar mais juntos. As pessoas tem medo umas das outras, tem medo de si próprias. Eu sempre falo que a gente tem que sair para dentro para entrar para fora. Enquanto a gente não fizer isso, vai ficar difícil da gente se gostar de verdade e das pessoas. Discordo de um monte de coisa de um monte de gente, mas a gente se ama, então vamos nos respeitar", completou a artista.