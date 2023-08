Sandra Sá relembra topless na praia nos anos 80: 'Todo mundo'

Em participação no PODCAST CARAS, Sandra Sá relembrou aventuras dos anos 80 e confessou já ter feito topless na praia

Símbolo de transgressão dos anos 80, a cantora Sandra Sá (67) não nega que sempre teve uma alma livre e disposta a realizar grandes aventuras. Em participação no PODCAST CARAS, a artista revelou já ter feito topless na praia quando era mais jovem.

Em conversa com os apresentadores Fabricio Pellegrino e Pietra Mesquita, a cantora assumiu que fez grandes loucuras nos anos 80 e, uma delas, foi ter se bronzeado sem a parte de cima do biquíni.

"Fiz aqui no Brasil, em Buzios", disse ela. Questionada se não teve vergonha de exibir os seios na frente de outras pessoas, ela revelou aos risos que não estava sozinha na aventura: "Estava todo mundo de topless".

Relembrando momentos da juventude, a cantora confessou que adora usar calças coloridas e que todas elas possuem um significado especial: "Uso até hoje. Tem coisas que eu sempre gostei e eu não sou muito de arriscar moda".

"O nosso corpo é uma linguagem e o que você veste, é como se seu corpo fosse a boca e a roupa a palavra. Às vezes acordo e penso: 'Hoje eu quero dizer isso'", afirmou a artista, que brilhou na última temporada do The Masked Singer Brasil, na TV Globo.

Leia também: Filho de Sandra Sá virou empresário da mãe após caso sério: "Não concordava"

Ainda durante a entrevista, Sandra, que estava acompanhada de seu filho e empresário Jorge de Sá (35), comentou sobre ser uma pessoa atualizada, diferente de algumas pessoas da sua idade. Diante das mudanças que acontecem no mundo, ela garante que gosta de se manter informada e pronta para lidar com os dilemas da atualidade. "Está tudo aí, as pessoas reclamam muito, mas está tudo aí. Você que tem que se ligar. E essa argumentação é velha, é antiga", declarou.

"Você não pode pensar: 'Ai, porque naquele tempo...'. Brother, esse tempo que você está alimentando isso tudo, é um tempo que a sua mente poderia estar fazendo coisas geniais, evoluindo e você está com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar", finalizou.