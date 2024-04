Sandra Annenberg mostra foto inédita com a mãe: 'Cuidar de quem cuidou da gente'

A jornalista Sandra Annenberg encantou os internautas ao compartilhar um novo registro ao lado da mãe no domingo de Páscoa

A jornalista Sandra Annenberg usou as redes sociais para dividir com os seguidores um registro inédito ao lado da mãe, Débora Takser. Aproveitando o domingo de Páscoa, a comunicadora a presenteou com alguns de seus chocolates preferidos e adocicou o dia da matriarca.

Na imagem compartilhada, as duas aparecem bastante sorridentes ao posarem para o clique. "Trouxe ovinhos de chocolate branco, o preferido da minha mãe. Quando a vida inverte o curso e passamos a cuidar de quem cuidou da gente? Feliz Páscoa, pessoal!", escreveu Sandra na legenda.

Esbanjando simpatia, a mãe da jornalista encantou os internautas, que rapidamente lotaram os comentários com diversas mensagens carinhosas. "Fofa demais sua mãezinha! Que Deus a abençoe grandemente", declarou uma fã. "Esse amor é tudo de melhor, amor de mãe e amor de filha. Chega o dia que nós cuidamos, e nessa hora é dar todo amor", disse outra. "Lindas! Feliz Páscoa", desejou a atriz Beth Goulart.

No final de 2022, Sandra Annenberg falou sobre a evolução no quadro de saúde da mãe, diagnosticada com Alzheimer. "Minha mãe teve uma melhora expressiva depois da implantação de uma válvula no cérebro. Ela sofre de hidrocefalia e Alzheimer. Com a cirurgia, conseguiu recuperar muito da cognição", disse a jornalista em entrevista ao Gshow.

Sandra Annenberg comemora 27 anos ao lado do marido

Enquanto o mundo dos famosos está marcado por términos de relacionamentos, a jornalista Sandra Annenberg mostrou que seu relacionamento está blindado! A comunicadora surpreendeu ao resgatar o álbum de fotos de seu casamento e trocar um beijo com o jornalista Ernesto Paglia para celebrar seus 27 anos juntos.

Através do feed de seu perfil oficial no Instagram, Sandra fez uma publicação para celebrar a data especial! Os jornalistas surgiram sorridentes e tiraram uma selfie segurando o álbum de fotos de seu casamento. Na sequência, eles recriaram o clique do momento mais esperado da cerimônia: o beijo!

Ao fundo, foi possível notar que Ernesto não perdeu o romantismo ao longo do relacionamento e presenteou a amada com um buquê de rosas vermelhas. Na legenda, Sandra também fez questão de declarar o seu amor e relembrou a data que eternizou o casório: "21/09/96 e 21/09/23", iniciou.

"27 anos de papel passado e o amor só aumenta!", a jornalista se derreteu pelo marido, com quem tem uma filha. A jovem Elisa Annenberg Paglia, que estuda artes cênicas em Nova York, nos Estados Unidos. Apesar de morar fora, a herdeira dos comunicadores faz sucesso no Brasil ao dividir detalhes de sua rotina nas redes sociais.

Nos comentários, o casal apaixonado ganhou muitos elogios e parabenizações. Confira o registro!