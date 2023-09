Sandra Annenberg comemora 27 anos ao lado do marido: “Amor só aumenta”

Apaixonada, Sandra Annenberg dá beijão no marido e resgata álbum de fotos para comemorar aniversário de casamento

Enquanto o mundo dos famosos está marcado por términos de relacionamentos, a jornalista Sandra Annenberg mostrou que seu relacionamento está blindado! Nesta quinta-feira, 21, a comunicadora surpreendeu ao resgatar o álbum de fotos de seu casamento e trocar um beijo com o jornalista Ernesto Paglia para celebrar seus 27 anos juntos.

Através do feed de seu perfil oficial no Instagram, Sandra fez uma publicação para celebrar a data especial! Os jornalistas surgiram sorridentes e tiraram uma selfie segurando o álbum de fotos de seu casamento. Na sequência, eles recriaram o clique do momento mais esperado da cerimônia: o beijo!

Ao fundo, foi possível notar que Ernesto não perdeu o romantismo ao longo do relacionamento e presenteou a amada com um buquê de rosas vermelhas. Na legenda, Sandra também fez questão de declarar o seu amor e relembrou a data que eternizou o casório: “21/09/96 e 21/09/23”, iniciou.

“27 anos de papel passado e o amor só aumenta!”, a jornalista se derreteu pelo marido, com quem tem uma filha. A jovem Elisa Annenberg Paglia, que estuda artes cênicas em Nova York, nos Estados Unidos. Apesar de morar fora, a herdeira dos comunicadores faz sucesso no Brasil ao dividir detalhes de sua rotina nas redes sociais.

Nos comentários, o casal apaixonado ganhou muitos elogios e parabenizações: “Meninos, eu vi!!!!! Eu estava nesse casório!!!”, disse a jornalista Leilane Neubarth. “Viva! Parabéns!”, escreveu a apresentadora Fátima Bernardes. “Sou fã desse casal”, disse uma admiradora. “Casal lindo. Que Deus ilumine essa união”, outra seguidora escreveu.

Vale lembrar que além de jornalista, Sandra Annenberg também tem uma carreira ‘secreta’, mas nem tanto, já que recentemente, a comunicadora retornou aos palcos para apresentar o espetáculo “Pedro e o Lobo” acompanhada de uma orquestra no Theatro Municipal de São Paulo; relembre os trabalhos de Sandra como atriz!

Sandra Annenberg curte passeio na praia com o marido:

Sandra Annenberg e o marido, o repórter Ernesto Paglia aproveitaram as férias para comemorar o aniversário de casamento antecipadamente neste ano! No início do mês, os dois viajaram para um destino romântico no Brasil, em Rio Grande do Norte e curtiram as lindas paisagens da região, incluindo as praias e rios.