Sandra Annenberg impressiona ao dançar com Ivete Sangalo: "Tentei"

A jornalista Sandra Annenberg postou um vídeo tentando dançar uma música de Ivete Sangalo

Sandra Annenberg impressionou os seguidores das redes sociais ao postar um vídeo dançando ao lado de Ivete Sangalo. A jornalista participou do programa 'Pipoca', comandado pela cantora, e nos bastidores, as duas dançaram juntas

No vídeo publicado no feed do Instagram nesta quarta-feira, 4, Ivete aparece ensinando um trecho da coreografia de sua música, 'Se Saia', e a apresentadora do Globo Repórter tenta acompanhar a artista, bastante animada.

Ao compartilhar a gravação, Annenberg falou sobre o seu gingado. "Gente, eu bem que tentei… mas o importante é se divertir, né não? Obrigada Veveta pela aula!", escreveu a jornalista na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Uau!!! Arrasaram", escreveu outra. "Você é demais!!! Arrasou!", falou uma fã. "Ivete ensinando, sendo que ela mesmo se perde no meio da coreografia. Amo demais a lenda", falou uma admiradora. Ivete também falou sobre o programa com Sandra. "Maravilhosa! Alto astral demais", comentou a artista.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Vale dizer que o programa de Ivete travou uma disputa pela audiência com a atração de Celso Portiolli, do SBT, mas na briga pelo primeiro lugar, o apresentador acabou levando a melhor neste último domingo, 1º, com a estreia de seu novo quadro, o Comprar é Bom, Levar é Melhor. Saiba mais!

Sandra Annenberg comemora 27 anos de casamento

A jornalista Sandra Annenberg surpreendeu ao resgatar o álbum de fotos de seu casamento e trocar um beijo com o jornalista Ernesto Paglia para celebrar seus 27 anos juntos. Através do feed de seu perfil oficial no Instagram, ela fez uma publicação para celebrar a data especial!

Na postagem, eles surgiram sorridentes e tiraram uma selfie segurando o álbum de fotos de seu casamento. Na sequência, os dois recriaram o clique do momento mais esperado da cerimônia: o beijo! "21/09/96 e 21/09/23. 27 anos de papel passado e o amor só aumenta!", se derreteu a apresentadora. Veja a publicação!