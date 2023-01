Samara Felippo coloca corpão pra jogo ao posar com biquíni mínimo: "Sol!"

Aos 44 anos, Samara Felippo causa alvoroço na web ao mostrar demais em selfie no espelho

Na manhã desta segunda-feira (23), a atriz Samara Felippo (44) causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma selfie para ostentar a marquinha de sol após renovar o bronzeado na praia.

Em sua conta no Instagram, a artista compartilhou uma selfie no espelho e surgiu de biquíni fio dental lilás e uma camisa estampada.

Para exibir o resultado, ela deixou a alcinha da parte de baixo, no limite quase revelando demais."Quem errou no sol", disse ela, se referindo as marquinhas de sol no abdômen.

No registro, a morena colocou a beleza natural para jogo ao surgir sem retoques e com os cabelos presos.

VEJA O STORY DE SAMARA FELIPPO:

Foto: Reprodução/Instagram

NOVO VISUAL!

Ainda na última semana, Samara Felippo pegou os fãs de surpresa ao surgir com o visual novo. A atriz apareceu nas redes sociais com um body laranja megacavado e dancinha sensual para mostrar seu antes e depois.

A artista, que estava cultivando os fios grisalhos, decidiu radicalizar e acabou pintando as madeixas novamente, passando para o time das morenas iluminadas, com os cabelos repicados e de franjinha.

"Não tive muito tempo de editar…. Ficou assim!", legendou ela na publicação feita nas redes sociais. Logo, os fãs reagiram: "Gatíssima", disse uma. "Linda", escreveu outra. "Amei!", afirmou uma terceira.