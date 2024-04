Saiba quem é o novo affair de Thales Bretas, que é o viúvo de Paulo Gustavo

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas foi visto aos beijos com um homem nesta semana. Saiba quem é o novo affair dele

O dermatologista Thales Bretas, que é o viúvo de Paulo Gustavo, engatou um novo affair. Nesta semana, ele foi flagrado trocando beijos com um homem durante viagem para Paris, na França. Então, o Jornal Extra descobriu quem é o novo eleito. Saiba abaixo:

Segundo o Jornal Extra, o homem que apareceu com Thales Bretas é o executivo e professor Vicente Conde. Ele tem 34 anos e é formado em Harvard, universidade conceituada dos Estados Unidos.

A publicação ainda contou que Vicente é afetuoso com Thales e os filhos dele, Gael e Romeu, que são frutos do relacionamento com Paulo Gustavo.

Vale lembrar que este não é o primeiro relacionamento de Thales Bretas após a morte de Paulo Gustavo. Entre 2022 e 2023, ele viveu um breve romance com o cantor Silva.

Os filhos de Thales Bretas e Paulo Gustavo

Thales Bretas encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um passeio que fez com os filhos Romeu e Gael, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com o humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021).

O médico dermatologista decidiu levar os filhos em uma exposição que está acontecendo em São Paulo, e ao mostrar os herdeiros admirando uma pintura, falou sobre como acha importante expandir os horizontes e a criatividade deles desde muito cedo.

"Explorando o mundo da arte com os pequenos no MASP, curtimos essa exposição do Paul Gauguin, um pintor francês pós-impressionista", explicou o famoso sobre a exposição. "Cada exposição é uma oportunidade única de expandir horizontes e estimular a criatividade desde cedo. A paternidade é também proporcionar experiências que moldarão visões de mundo. Como você introduz a arte na vida dos seus filhos?", completou ele.