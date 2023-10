Saiba quem é o ator israelense que foi sequestrado pelo Hamas

Ator israelense está desaparecido desde sábado e a imprensa internacional diz que ele foi sequestrado nos ataques do Hamas. Saiba quem ele é!

O ator israelense David Cunio está entre as pessoas desaparecidas desde os ataques do Hamas no último sábado, 7. De acordo com a imprensa internacional, a família acredita que ele foi sequestrado durante o bombardeio junto com sua esposa, as filhas gêmeas de 3 anos, a cunhada e a sobrinha. O paradeiro deles é desconhecido.

David Cunio fez a sua estreia no cinema com o filme Juventude, que foi lançado em 2013 no Festival de Cinema de Berlim. Ele mora em Nir Oz, que fica ao sul de Israel.

Segundo a família, ele estava em casa com a família quando o bombardeio começou e foi se refugiar em um bunker dentro de casa, mas eles tiveram que sair quando a casa pegou fogo. Desde então, eles não foram mais vistos e a família acredita que eles foram sequestrados.

“Acordamos no sábado com os alarmes e ligamos para eles. Eles nos disseram que estavam na sala segura e que tinha terroristas ao redor. Disseram que conseguiram ouvir os terroristas nas casas dos vizinhos e, depois de uns 10 ou 20 minutos, deram que ouviram pessoas entrando em sua casa e que não tinham certeza se conseguiriam sobreviver. Eles falaram: ‘Te amamos’. Mais tarde recebemos uma mensagem de que eles estavam saindo de casa e essa foi a última vez que tive notícias deles. Tudo o que eu quero é vê-los novamente”, disse Aharon Aloni, cunhado do ator, à revista Variety.

Pai de Alok estava em festival que foi atacado pelo Hamas

O cantor Alok chorou ao falar sobre os momentos de terror que seu pai, Juarez Petrillo, viveu em Israel durante os ataques do Hamas que aconteceram em um festival de música. Ele ficou com os olhos cheios de lágrimas e o rosto vermelho ao contar como descobriu que o seu pai estava no local.

"Meu pai estava no evento, que aconteceu um grande massacre dos terroristas, que matou mais de 260 pessoas lá. Ele estava no evento, prestes a se apresentar, quando começou a ter um bombardeio. O evento foi interrompido e a polícia começou a evacuar", disse ele.

E completou: "Ele conseguiu entrar em um carro e sair de lá. O carro de trás, que estava com conhecidos dele, foi baleado. Meu pai conseguiu se abrigar em um bunker e ficou seguro lá".

Então, Alok contou que tem pouco convívio com o pai, mas espera encontrá-lo em breve no Brasil. "Eu já saí de casa faz mais de 15 anos. Infelizmente, tenho pouco convívio com meu pai. Meu pai toca, é DJ, então, está sempre viajando pelo mundo, eu também. Ele não sabe onde eu estou, também não sei onde ele está. Eu descobri que ele estava lá através da internet", afirmou.

"Eu até queria ter mais convívio com meu pai... Tudo o que eu queria agora é poder... Meu pai está bem, seguro. Ele chegou em Tel Aviv ontem [9] e está fazendo todo o esforço para voltar para o Brasil. Tudo o que eu quero agora é abraçar ele, acolher ele. Mas, infelizmente, muitas pessoas não vão poder fazer isso", finalizou.