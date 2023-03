Saiba que é Beatriz Lé, estilista apontada como novo affair de Gabriel Medina

Estilista Beatriz Lé mora em Lisboa e Madri, mas é nascida no Brasil, onde passou o Carnaval

Parece que o coração do surfista Gabriel Medina (29) foi arrebatado novamente! Aparentemente, o atleta estaria vivendo um affair com a estilista Beatriz Lé. Brasileira que mora na Europa, acompanhou o possível romance na etapa de Peniche do Circuito Mundial de Surfe, onde foi eliminado.

A brasileira mora nas cidades européias de Lisboa, em Portugal, e Madri, na Espanha, mas veio para o Brasil acompanhar o Carnaval. E, segundo o jornal Extra, foi onde conheceu Medina. O noticiário conta que os dois se conheceram em sapucaí.

Beatriz e Gabriel se seguem no Instagram, onde a estilista costuma mostrar bastante de suas viagens e eventos, sempre com amigas. Além disso, publica vários momentos em praias ao redor do mundo. A jovem ainda se diz bastante apaixonada pelo Brasil.

Trabalha com moda, marketing digital e comunicação, Beatriz está fazendo mestrado em marketing em Madri, por isso se divide entre a capital espanhola e a outra cidade portuguesa. Além disso, é formada em design de moda, fez pós-graduação no conceituado Instituto Europeo di Design. Fala português, inglês e espanhol fluentemente, e se arrisca no italiano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Lé (@beatrizlem)



Gabriel Medina é visto com modelo em praia no Rio

Em meio a rumores de romance, o surfista Gabriel Medina e Gabriela Versiani (24) surgiram juntos em praia no Rio de Janeiro no final de fevereiro. Os dois foram vistos no mesmo local em vídeos publicados por um amigo do atleta. Nas imagens, durante conversa descontraída à beira-mar, Medina aparece em pé na areia enquanto a influenciadora digital se bronzeia sentada em uma cadeira. Não é de hoje que rolam boatos de que os dois vivem um romance. Em janeiro, eles foram vistos no maior clima, e no Carnaval de 2022, trocaram beijos em um camarote da Marquês de Sapucaí.

