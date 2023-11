Saiba quanto custou look de Simone Mendes em premiação; cantora roubou a cena na noite

Simone Mendes usou dois looks em preto, combinando com joias e maquiagens marcantes

A cantora Simone Mendes (39) roubou a cena na noite desta terça-feira, 7, no Prêmio Multishow. A premiação reuniu famosos para celebrar a música brasileira na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e rendeu para a sertaneja looks icônicos e prêmios nas categorias de Hit do Ano e Sertanejo do Ano.

O primeiro look foi um macacão preto tomara que caia, combinado com colares, anéis e brincos prata. De acordo com uma página de fãs dedicada aos looks de Simone , a peça é da loja brasileira Zen Oficial e está disponível para compra por R$ 1.149.

A segunda roupa escolhida pela artista também foi um macacão preto, porém com um decote em V e com mangas longas. Ela combinou o look feito sob medida pelo Ateliê Isadora Barbozza com um salto alto e joias em tons de dourado e prata.

Os dois looks de Simone foram estilizados por Erick Maia, que já trabalhou com Simone em outras ocasiões. Em seu perfil oficial do Instagram, a artista posou vestindo os dois looks e celebrou as vitórias da premiação.

"Não poderia estar mais feliz e honrada por receber os prêmios de Sertanejo do Ano e Hit do Ano. Essas conquistas são frutos do amor e apoio incrível que vocês, meus fãs queridos, demonstraram com mais de um milhão de votos", começou ela.

"Um agradecimento especial à minha incrível gravadora por todo o apoio e à minha equipe digital pelo empenho incansável. Isso é para todos nós! Que acerto gosto hein Brasil!", completou a artista, que iniciou a carreira solo neste ano, após a separação da dupla com a irmã, Simaria Mendes (41).

CONFIRA OS LOOKS DE SIMONE MENDES PARA O PRÊMIO MULTISHOW:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Closet da Simone Mendes (@closetdasimonem)