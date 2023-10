Saiba quanto custou look brilhoso de Dira Paes para entrevista com Fátima Bernandes

Dira Paes escolheu conjunto brilhoso para participar do programa Assim Como a Gente, de Fátima Bernardes

A atriz Dira Paes (54) foi uma das celebridades que participou da homenagem ao cantor Djavan (74) no Caldeirão com Mion deste sábado, 28. No entanto, há uma semana, a artista já havia chamado atenção ao conceder uma entrevista à jornalista Fátima Bernardes (61), no programa Assim Como a Gente (GNT).

Para a ocasião, em que dividiu o programa com Taís Araújo (44), Dira Paes escolheu um look bastante brilhoso. Ela vestiu um conjunto de calça e blazer em um tom acobreado, e recebeu elogios de fãs e internautas que assistiram ao episódio.

De acordo com uma página de fãs que comenta o look das mais diversas celebridades, o conjunto escolhido pela atriz custou mais de R$ 4.000. A artista escolheu o blazer e a calça da loja brasileira NK, que possui comércio on-line, mas também está presente em São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Leia também: Dira Paes entra para Calçada da Fama de festival de cinema e se emociona

Dira Paes usou o blazer Jacquard Turmalina Nia, que está disponível no site da marca para compra no valor de R$ 2.295, e combinou a peça com a calça Jacquard Turmalina Naomi, que pode ser adquirida pelo valor de R$ 1.795.

Recentemente, Dira Paes chamou atenção ao aparecer em registros ao lado de seu filho caçula, o pequeno Martin (8). O herdeiro, que é fruto do casamento com o diretor Pablo Baião, fez aniversário no início da semana e ganhou uma homenagem da mãe.

Na legenda, ela aproveitou os registros entre viagens nacionais, internacionais e outros momentos especiais para declarar todo o seu amor e realização ao pequeno. "Hoje é dia dos 8 anos do nosso Martin, que rejuvenesce o nosso amor, a nossa casa, a nossa alegria de viver, que faz lembrar diariamente o quanto é bom ser criança", escreveu.

CONFIRA VÍDEO DE DIRA PAES EM ENTREVISTA COM FÁTIMA BERNARDES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)