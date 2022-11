Dira Paes entra para Calçada da Fama de festival de cinema e se emociona

A atriz Dira Paes celebrou placa em sua homenagem por meio de um vídeo publicado nas redes sociais

A atriz Dira Paes (53) foi homenageada na Calçada da Fama no Festival de Cinema de Gramado, que comemora 50 edições neste ano.

Dira viu a placa com a marca de suas mãos ser adicionada ao local, pela organização do festival e compartilhou um vídeo do momento. Emocionada, ela celebrou o resultado pelas redes sociais.

"É uma honra fazer companhia a tantos nomes que já estão por lá e tantos outros que, como eu, agora fazem parte dessa tradicional manifestação cultural", escreveu em seu perfil no Instagram.

Dira Paes celebra os 17 anos de união com o marido, Pablo Baião

Dira Paes esbanjou romantismo ao celebrar o seu casamento de 17 anos com Pablo Baião. Ela abriu um álbum de fotos nas redes sociais para relembrar momentos do relacionamento deles e encantou seus fãs.

Na legenda da publicação, ela disse: “Há 17 anos de ti em mim. Fotografias do nosso primeiro réveillon, direto do túnel do tempo”. A estrela também escreveu em outra ocasião: “Se um cabeludo aparecer na sua vida... Celebre. Te amo, meu amor".

Hoje em dia, Dira e Pablo são pais de dois meninos, Inácio e Martin. Recentemente, ela comemorou o aniversário do filho caçula e mostrou fotos da família toda reunida.

"Martin é uma força da natureza. Martin é alegria, vigor, inteligência, brincadeiras, saltos, corridas, bola, água, praia, amigos, confusão, figurinhas, música, cantoria, Martin fala o que pensa. Martin gosta de ser feliz. Martin é espoleta. Martin é irresistível por que transborda nele a tradução do que é uma linda infância. Filho amado, te desejo saúde e toda alegria que vejo, cada vez que você solta esse sorriso lindo. Te amamos demais! Há 7 anos me sinto completa nessa vida. Parabéns, Tintin", disse ela.