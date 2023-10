Djavan no Caldeirão: Veja 10 curiosidades sobre a vida do cantor que recebe homenagem

Grande músico brasileiro, Djavan recebe homenagem no Caldeirão do Mion deste sábado, 28

O cantor Djavan (74) será homenageado durante o Caldeirão com Mion deste sábado, 28, sob comando do apresentador Marcos Mion (44). Para entrar no clima do programa especial, confira a seguir 10 curiosidades sobre a vida e carreira do grande músico brasileiro.

Nascido em Maceió, Alagoas, o músico se chama Djavan Caetano Viana. Seu pai sumiu quando ele tinha apenas três anos e, então, ele foi criado pela mãe ao lado de mais dois irmãos e dois primos. "Nunca soube se meu pai realmente morou com minha mãe", contou ao jornal Estadão.

O artista seguia outra carreira antes da música. Na adolescência, o artista jogava futebol como meio de campo no time juvenil CSA. No entanto, ele abandonou a ideia de seguir a carreira profissional ao aprender a tocar violão com 16 anos e descobrir sua verdadeira vocação.

Porém, o cantor já revelou em entrevistas que, na verdade, sua família sonhava em enviá-lo à Academia das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, para que ele seguisse carreira militar. Isso fez com que ele fugisse de casa e se abrigasse com um parente em Recife, Pernambuco.

"Quando voltei para Maceió, decidido a ser cantor, eles [a família] aceitaram a ideia. Aí, com amigos, fundei a banda LSD, que fazia cover dos Beatles e passamos a tocar em bares. Paralelamente, eu fazia shows solo de voz e violão, e um dos lugares onde me apresentava era o restaurante A Portuguesa, no CRB, clube rival do CSA", contou em conversa com o Correio Braziliense.

Ele começou a compor com 18 anos, porém, ganhou fama apenas tempos depois, quando já estava firmado no Rio de Janeiro e tinha 23 anos. Ainda no início da carreira, ele procurou os famosos radialistas Adelson Alves e João Melo, da Som Livre, para ajudá-lo. No entanto, os dois o desencorajaram e disseram que sua música era "estranha".

Porém, o produtor musical Waltel Branco encorajou o artista e pediu que não mudasse nada em seu trabalho. A carreira de Djavan conquistou sucesso nacional e internacionalmente, e o rendeu discos emblemáticos como A Voz, o Violão, a Música de Djavan, Luz e Djavan ao Vivo, que vendeu mais de 2 milhões de cópias.

O cantor já contou, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, que nunca usou e não pretende usufruir da Lei Rouanet. "Não gosto de fazer show nem para prefeituras. Quem vai pagar? Se é o povo eu não quero. Eu nunca usei porque não preciso e não acho que eu deva usar um dinheiro que pode ser melhor aplicado. Acho que tem muita gente que precisa ser ajudada pela Lei Rouanet."

Em 2018, também em entrevista o jornal, ele afirmou que há pelo menos 15 anos faz a música, letra, toca, canta, produz e faz os arranjos de seus trabalhos sozinho. Ele ainda foi o primeiro grande nome da MPB a promover uma produção independente, abrindo sua gravadora, Luanda, em 2001.

Ele é casado com Rafaela Brunini desde 2000, e tem cinco filhos: Max Viana, Sofia Viana, Flávia Vírginia, João Thiago Viana e Inácio Viana. Seu álbum mais recente, intitulado D, foi lançado em 2022. "Fiz um disco tentando quebrar a hegemonia do obscurantismo, da falta de esperança", diz ele sobre o trabalho, em seu site oficial.