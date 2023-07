Saiba quanto custa a bolsa mais cara do mundo; item pertence a celebridade internacional

Bolsa mais cara do mundo é feita pela empresa francesa Hermès e foi comprada por celebridade internacional

Modelo e socialite, Kim Kardashian (42) chamou a atenção nesta quarta-feira, 16, ao ser clicada com a bolsa mais cara do mundo. A empresária foi vista enquanto assistia ao jogo do Al Nassr x PSG, em um estádio em Osaka, no Japão.

A bolsa é da empresa francesa Hermès, avaliada como a segunda mais valiosa do mundo, e chega a custar US$ 450 mil, o equivalente a R$ 2,1 milhões. O modelo, que está com a celebridade , se chama Himalayan Crocodile Birkin e é confeccionada com pele de crocodilo.

O modelo é considerado raro, já que a empresa francesa comunicou que não irá mais fabricá-lo. A palavra "Himalaio" do nome da bolsa se refere à sua cor, e não à região de onde viria o animal. A peça é feita com a pele do crocodilo da espécie Niloticus, assim como outras bolsas da Hermès.

O diferencial da bolsa é o processo de curtimento necessário para obter seu acabamento, que é bastante delicado. O valor do item já se tornou assunto na mídia internacional, ganhando matérias em sites como Vogue.

A celebridade está viajando pelo Japão e, recentemente, encantou o mundo ao mostrar que realizou o sonho de seu filho Saint West, fruto do relacionamento com o cantor Kanye West, para conhecer o jogador Neymar Jr.

Saint ficou super animado ao conhecer Neymar Jr, craque remanescente do PSG. O garoto estava vestindo uma camiseta do ídolo e teve a oportunidade de conhecê-lo após o jogo. Em suas redes sociais, Kim publicou um vídeo do filho animado quando o ídolo lhe mandou um tchauzinho.

CONFIRA FOTO DA BOLSA MAIS CARA DO MUNDO: