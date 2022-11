Saiba qual é o significado por trás do vestido usado por Dilma Rousseff na vitória de Lula!

A ex-Presidente Dilma Roussseff usou um vestido com simbolismo para celebrar a vitória de Lula nas eleições

No último domingo, 30, Luis Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil pela terceira vez, derrotando o atual Presidente Jair Bolsonaro nas urnas.

Na celebração de sua vitória, Lula fez um pronunciamento em um hotel de São Paulo e depois foi às ruas na Avenida Paulista comemorar com apoiadores.

Quem estava presente da comemoração era a ex-Presidente Dilma Rousseff, que surgiu usando um vestido vermelho carregado de simbolismo.

Isso porque, este era o mesmo vestido no qual Dilma deixou o Palácio do Planalto ao sofrer um impeachment que a impediu de completar seu segundo mandato como Presidente em 2016.

Antes mesmo de vestir a peça carregada de mensagem, Dilma comentou com a imprensa em Belo Horizonte: “Quando eu saí do Palácio do Planalto, por causa daquele impeachment ilegal e fraudulento, eu disse: ‘nós voltaremos’. Para mim hoje é um dia que chegou esse de nós voltarmos, até por que nós temos que reconstruir o Brasil”.

dilma em 2016, depois de deixar a alvorada por conta do impeachment// dilma com o mesmo vestido, em 2022, celebrando a vitória de lula. pic.twitter.com/wVKJJSdxvS — antropofágica (@antropofagica_) October 31, 2022

