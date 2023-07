Saiba os sintomas da septicemia, complicação de Stenio Garcia

Stenio Garcia precisou ser internado no último sábado, 1º, após quadro de septicemia aguda

Stenio Garcia (91) foi internado no último sábado, 1º, após um quadro de septicemia aguda. O artista está em um hospital no Rio de Janeiro e, segundo sua esposa, Marilene Saade (55), está com os sinais vitais ótimos e não precisa do auxílio de aparelhos para respirar. Saiba a seguir quais são os sintomas da infecção generalizada que o artista teve.

O quadro de septicemia, também conhecida como sépsis, sepse e infecção generalizada, é bastante comum no Brasil, acometendo cerca de 150 mil pessoas anualmente. Segundo o Ministério da Saúde, os focos mais comuns ligados à doença são pneumonia, infecção urinária e infecção abdominal. Ela pode ser causada por vírus, bactérias – como no caso de Stenio Garcia , fungos ou protozoários.

Os principais sintomas da complicação são: Febre alta, aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada e outros sinais como confusão, agitação, alteração no nível de consciência, dificuldade para respirar, pressão baixa e diminuição na quantidade de urina. O diagnóstico é feito com base na identificação do foco da infecção e sinais de mau funcionamento dos órgãos.

O quadro pode causar alterações que danificam diversos sistemas do corpo e, em última instância pode desencadear uma falência de órgãos. Outra possível complicação é o choque séptico, em que a pressão sanguínea atinge níveis baixos e reduz a oxigenação de órgãos, o que compromete seu funcionamento. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a complicação mata cerca de 11 milhões de pessoas no mundo anualmente.

Em nota divulgada à imprensa, a esposa de Stenio Garcia afirmou que o ator foi ao hospital após sentir fortes dores nas pernas e então recebeu o diagnóstico de septicemia. Agora, o veterano está sendo medicado a fim de eliminar a infecção, e, por segurança, não está recebendo visitas, sendo acompanhado somente por Marilene.