Saiba o valor chocante do patrimônio milionário de Edu Guedes

Com um currículo cheio de atividades, Edu Guedes acumulou patrimônio milionário impressionante ao longo dos anos; saiba de onde vem sua fortuna!

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes tem uma longa carreira na televisão e já acumulou um patrimônio milionário ao longo dos anos. Sua fortuna é avaliada em R$ 500 milhões e foi arrecadada através de diversas áreas de sua vida profissional.

Em conversa com o colunista Leo Dias, o namorado de Ana Hickmann contou de onde vem todo o seu patrimônio. Segundo Edu, além de seus trabalhos na televisão e sua carreira como piloto da Porsche Cup Brasil, ele também trabalha com seis empresas. Entre elas incluem negócios ligados à culinária, além de uma produtora, onde grava seu programa.

"Sou sócio: da Cervejaria da Madalena; da Estupendo, sorveteria foi quando a gente começou, minha mãe que cuida; da Boali, que é de alimentação saudável, deve ter por volta de 80 lojas; do mercado Fast 4 You que são aqueles mercados de condomínio, passam de 300 lojas; e da Flamy, com bolos práticos e gostosos pra você comer no dia a dia, tem hoje umas 20 franquias", contou o famoso na entrevista.

Edu ainda contou que recebe cerca de R$ 140 milhões brutos por mês. "Eu tive que fazer isso por uma questão não tão boa. Como algumas coisas foram acontecendo e eu tenho algo a preservar, que é meu nome, minha marca, foi feita uma avaliação dessa marca e a marca foi avaliada em R$ 500 milhões", revelou ele.

Que continuou: "Com tudo que aconteceu eu tive que avaliar minha marca. Entre licenciamentos e tudo isso, a marca gira bastante, então tem faturamento bruto de diversos produtos que são maiores que R$130 milhões ou R$ 140 milhões por mês. A margem [de erro] é muito pequena, mas eu trabalho e trabalhei bastante".

Ao finalizar a conversa, Edu detalhou os trabalhos de sua produtora, que atua com diversas áreas do audiovisual. "Eu nunca fiz questão de falar ou de fazer, mas a gente tem a produtora que a gente faz filmes, faz o programa de televisão meu e lá eu atendo mais de 50 empresas que eu trabalho produzindo comercial, receita, o que a pessoa precisa", disse o apresentador.

Edu Guedes conta mais detalhes sobre primeiro beijo com Ana Hickmann

Ainda em conversa com o colunista Leo Dias, Edu Guedes contou detalhes de como aconteceu o primeiro beijo com sua atual namorada, a apresentadora Ana Hickmann. Segundo o chef de cozinha, o beijo não foi planejado, e sim roubado por Ana.

Ele afirmou que aconteceu enquanto os dois estavam se despedindo e a loira acabou virando o rosto para beijá-lo. "Eu fui dar um abraço na Ana e aí ela me deu um beijo. Talvez eu não tivesse aquela atitude, sabe por quê? Porque pra mim eu sempre a encarei com carinho, respeito… O primeiro beijo foi no carro. Sabe quando você se preocupa demais com uma pessoa", contou o chef, que era amigo da apresentadora havia anos.

Edu também afirmou que ficou nervoso e sem reação após o acontecimento. "No dia seguinte eu não sabia na verdade… Sei lá, você percebe se a pessoa gosta ou não, mas eu não sabia a que ponto a gente ia. Aí começou uma outra preocupação que era: a gente é amigo. E eu tava falando muito com ela, conversando muito com ela. Eu sentia que a conversa às vezes era importante, você apoiar é importante. Em certo ponto [eu achava] que confundia um pouco isso, até que ponto a Ana quer ficar comigo ou ela tá se sentindo bem de eu estar a apoiando?", confessou o apresentador.

Edu Guedes e Ana Hickmann assumiram seu relacionamento em março deste ano, após longos anos sendo apenas amigos. Antes, a apresentadora estava passando por um divórcio conturbado de Alexandre Correa.