Saiba como está o estado de saúde de Jorge Aragão; cantor segue internado

Em comunicado enviado à CARAS Brasil, a assessoria do cantor Jorge Aragão revelou novidades sobre o tratamento de câncer

Jorge Aragão (74) vem respondendo bem ao tratamento do linfoma não Hodgkin, o qual descobriu recentemente. Em comunicado enviado à CARAS Brasil, a assessoria de imprensa do artista revelou detalhes sobre o estado de saúde do cantor.

Conforme o comunicado, Jorge começou o tratamento e tem focado no primeiro acompanhamento ainda no hospital, como forma de precaução. Com ótimos resultados em seus exames, a previsão de alta é para o fim de semana.

"O artista vem respondendo bem ao tratamento e faz esse primeiro acompanhamento no hospital apenas por precaução médica. Aragão tem previsão de alta para o fim de semana e todos os seus exames apresentam ótimos resultados", disse.

A assessoria ainda aproveitou o contato para pedir cuidado aos admiradores do artista, para não acreditarem em notícias falsas que podem surgir ao longo do tratamento. "Reiteramos que qualquer outra informação será dada sempre via sua assessoria de imprensa", declarou.

Jorge Aragão foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, câncer originário das células do sistema linfático. Ele é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada.

A doença tem mais de 20 tipos diferentes segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). O principal sintoma é o surgimento de caroços em regiões como o pescoço, virilha e axila, e possuí cerca de 60% a 70% de chance de cura.

Em recente entrevista à CARAS, o artista celebrou seus 40 anos dedicados à MPB com a agenda à todo vapor e sem planos para parar os compromissos. "Quero aproveitar enquanto papai do céu me deixar aqui, nunca vou parar de escrever. É isso que me mantém vivo. Se essa vontade acabar, acho que saio da vida."