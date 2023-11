Sabrina Sato reflete sobre estreia ao lado de João Vicente: 'Resolver questões'

Em entrevista à CARAS Brasil durante o Prêmio Multishow, Sabrina Sato falou sobre o reality show que irá apresentar com João Vicente De Castro

Sabrina Sato (42) refletiu sobre sua estreia ao lado de João Vicente De Castro (40) no Multishow. Em entrevista à CARAS Brasil, durante o Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, a cantora falou sobre o novo reality show de namoro. "Resolver questões".

A apresentadora comandou a premiação pela primeira vez. "Vocês ficam perguntando: 'O que essa mulher já não fez nessa vida?' Está aí uma coisa que eu não fiz, primeira vez no Prêmio Multishow! Então a gente tem que vir arrasando! A primeira vez a gente pode não ter tanta experiência, mas a gente usa o que a gente tem (risos). Vamos brilhar, se divertir, vamos se jogar!".

Sabrina Santo e João Vicente são ex-namorados e estarão juntos na atração que será exibida no Globoplay e no Multishow. O relacionamento começou em 2013 e chegou ao fim em 2015. Em 2016, ela iniciou um relacionamento com Duda Nagle, com quem se casou e teve uma filha, Zoe. Os dois anunciaram a separação em março deste ano. A artista já revelou que chegou a fazer terapia de casal com o ex-marido antes de decidir pela separação.

"Minha primeira vez apresentando um programa com o João Vicente, que tem muita história. Acho que a gente vai usar do que deu certo e do que não deu certo com a gente, resolver muitas questões também que a gente já viveu. Claro que é antiga", disparou Sabrina Sato.