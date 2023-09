Sabrina Sato homenageia Ronaldo Fenômeno e se declara: "Muito especial'

Prestes a se casar, Ronaldo Fenômeno recebe homenagem de Sabrina Sato, que resgatou momentos compartilhados entre a dupla

No último dia 18, o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno completou 47 anos. O atleta está prestes a se casar a modelo Celina Locks, marcando um momento muito especial em sua vida pessoal. E para celebrar as novidades na vida do amigo, a apresentadora Sabrina Sato publicou uma homenagem em suas redes sociais.

Nesta sexta-feira, 22, a musa resgatou vários momentos com o craque e se declarou na frente de todos os seus seguidores. "Essa é uma semana muito especial e importante pra você, e eu só posso desejar que você seja cada dia mais feliz. Além de Fenômeno, você é um gênio, meu amigo @ronaldo. Seu talento e sua generosidade faz o mundo mais feliz", escreveu ela na legenda.

Nos registros compartilhados por Sabrina, ela relembrou eventos antigos com o amigo e até mesmo momento de sua filha, Zoe, quando ela ainda era pequena. "Que Deus continue iluminando seus caminhos, trazendo paz, saúde e muitas felicidades pra você e toda família. Vamos comemorar muito, como você gosta! Te amamos!", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato expõe intimidade com ex-marido

No último dia 19, a apresentadora Sabrina Sato chocou a todos ao abrir sua intimidade com seu ex-marido, Duda Nagle. O casal, que se separou em março deste ano, revelou em seu programa no GNT, Sobre Nós Dois, que marcava um horário para transar com o amado.

Ao lado de Marcelo Adnet, Sabrina se divertiu ao contar intimidades do casal no programa e também entregou que já dormiu na hora H. "Já dormi transando, bêbada, cansada", confessou a mãe da pequena Zoe, de 4 anos.

Essa não é a primeira vez que Sabrina Sato expôs a intimidade dos momentos finais de seu último relacionamento. Recentemente, ela confessou que eles tentaram fazer de tudo para permanecerem juntos, mas que não teve jeito.

"No meu último relacionamento, a gente fez terapia de casal, foi tentando de tudo. Só que aí chega um momento que não dá, não tem mais o que fazer. O sexo é um termômetro, sim. A gente foi tentando se ajustar, se ajustar. Chegou uma hora em que a gente falou: 'A gente já não está mais junto'. Quando um casal se separa, já está separado", refletiu.