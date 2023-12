Sabrina Sato gera comoção em hotel de luxo com biquíni minúsculo: "Humilhação"

Sabrina Sato gera comoção em hotel de luxo ao aparecer com look poderoso; artista está curtindo dias de descanso na Bahia

Sempre deslumbrante, a musa Sabrina Sato causou nas redes sociais neste sábado, 30. É que ela escolheu um biquíni inacreditável para curtir dias de descanso em um hotel de luxo na Bahia.

Para a ocasião, a artista apostou em uma peça em formato de flor minúscula que cobriu apenas o essencial. Fio-dental, a peça ainda deixou em evidência as curvas definidas da artista, conhecida pela boa forma.

Nos comentários, seguidores exaltaram a beleza da artista. "Essa mulher é uma das mais gatas do Brasil", comentou um. "Eu não sei nem o que escrever", declarou outro. "Ainda bem que você foi desfilar esse biquíni aí e não aqui… seria muita humilhação", brincou um terceiro.

2023 foi um ano especial para Sabrina Sato. Apesar de ter terminado o longo casamento com Duda Nagle, a artista se inseriu de vez no time de apresentadoras da TV Globo, com aparições no Fantástico e em várias atrações dos canais a cabo do grupo. A artista está se reposicionando após um longo período como contratada da Record RTV.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato passa Natal com Adriane Galisteu

No último dia 25, as apresentadoras Sabrina Sato e Adriane Galisteu se encontraram para celebrar o dia de Natal. As famosas reuniram suas famílias para uma festinha especial com direito a um Grinch vestido de papai Noel.

Na rede social, a loira compartilhou registros do momento e revelou que ela é vizinha da ex-BBB. As duas têm casas em um condomínio e aproveitaram a proximidade para celebrarem a data com mais animação.

"Papo de vizinhas…", escreveu Adriane Galisteu ao postar os cliques. O ex-marido de Sabrina Sato, Duda Nagle, também surgiu nos registros. "Muito legal", falou ele que passou Natal com a filha, Zoe, e a família da ex.