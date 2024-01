Sabrina Sato deixa tudo de fora com vestido vazado sem sutiã: "Deusa"

Sabrina Sato deixa tudo de fora com vestido vazado sem sutiã; atriz recorreu a adesivo para não mostrar demais em foto

A apresentadora Sabrina Sato apostou em mais uma produção arrebatadora para mostrar toda a sua beleza nas redes sociais nesta quinta-feira, 4. É que ela surgiu com um look inacreditável que evidenciou suas curvas.

A artista dispensou a roupa íntima e apareceu com um vestido todo vazado. Fazendo carão e apostando em acessórios nada básicos, a global encantou os fãs ao aparecer usando adesivos para não mostrar mais do que o necessário.

"Bahia nunca é demais", disparou ela ao compartilhar a foto. Nos comentários, fãs deixaram muitas mensagens com elogios para a artista. "Gata", escreveu um. "Deusa", comentou outro. "Gente, essa mulher é um verdadeiro escândalo", disparou outro.

Amigos de longa data, a apresentadora Sabrina Sato e o craque Ronaldo passaram a virada de ano juntinhos em Salvador. Na madrugada desta segunda-feira, 1, os dois surgiram com suas famílias em fotos publicadas nas redes sociais. Enquanto a global viajou com a mãe, Kika Sato, a irmã, Karina Sato, o cunhado, Felipe Abreu, os sobrinhos Felipe e Manu, e a filha, Zoe. O empresário também reuniu seus amores, o filho Ronald, a mulher, Celina Locks, e a filha Maria Sophia.

Sabrina Sato passa Natal com Adriane Galisteu

No último dia 25, as apresentadoras Sabrina Sato e Adriane Galisteu se encontraram para celebrar o dia de Natal. As famosas reuniram suas famílias para uma festinha especial com direito a um Grinch vestido de papai Noel.

Na rede social, a loira compartilhou registros do momento e revelou que ela é vizinha da ex-BBB. As duas têm casas em um condomínio e aproveitaram a proximidade para celebrarem a data com mais animação. "Papo de vizinhas…", escreveu Adriane Galisteu ao postar os cliques. O ex-marido de Sabrina Sato, Duda Nagle, também surgiu nos registros. "Muito legal", falou ele que passou Natal com a filha, Zoe, e a família da ex.