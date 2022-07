Ruivinha de Marte chora muito ao revelar que sofreu acidente de carro: ''Livramento''

Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte do TikTok, sofre acidente de carro em Manaus

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 15h10

No último sábado, 23, Anny Bergatin (24), famosa no TikTok como a Ruivinha de Marte, passou por um momento super tenso. Após sofrer um acidente de carro em Manaus, a influenciadora digital usou os Stories para desabafar.

Primeiro ela publicou uma foto de como seu carro ficou depois da batida e, em seguida, gravou uma sequência de vídeos nos quais apareceu chorando muito ao desabafar sobre o acontecimento. Durante a filmagem, a blogueira afirmou que já havia ido ao hospital e que estava bem.

“Gente, como vocês viram aí na foto, sofremos um acidente de carro. Já cheguei do hospital, fiz exames. Eu bati esse lado [da cabeça, o direito] no airbag. Foi muito forte o impacto. Eu sei que o meu carro ficou uma b*sta, amassou tudo. Mas estamos com vida, eu e meu namorado. É isso que importa”, refletiu Anny.

Porém, ela não deixou de se emocionar ao pensar na perda do veículo. “Eu chorei muito porque é meu carro, né?. Apesar de estarmos bem, eu fiquei bem triste por causa disso. Quando a gente conquista nossas coisas é suado. A gente fica mal, mas Deus vai me ajudar a recuperar”, garantiu.

A cantora também contou como se sentiu na hora exata do acidente: “Eu só lembro que na hora do impacto eu fiquei surda. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Minha pressão baixou, meu braço ficou formigando, bati meu joelho também. Mas eu vou ficar bem. Fiz exame, fiz tomografia, pra ver se tinha acontecido alguma coisa na cabeça, mas tá tudo certo”, disse.

Confira como ficou o carro da Ruivinha de Marte após acidente em Manaus:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!