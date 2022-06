Romário opina sobre o namoro da filha caçula: 'Misto de emoções'

Ex-jogador de futebol Romário confirma namoro da filha caçula, Ivy, e fala sobre como está se sentindo com a novidade na família

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 15h01

O jogador de futebol Romário mostrou que é um pai coruja ao comentar sobre o novo namoro da filha caçula, Ivy. A jovem assumiu o namoro com Caio, um rapaz que conheceu em um evento para pessoas com Síndrome de Down. Assim, o pai dela confirmou o romance da herdeira nas redes sociais e contou como está se sentindo após descobrir o namoro da filha.

“E o dia chegou, a Ivy está namorando. Estou com um misto de emoções aqui. O coração um pouco mais acelerado, as pernas tremendo um pouco mais... Mas o que prevalece é a felicidade”, disse ele.

Então, Romário deu mais detalhes. “Ela foi pedida em namoro na última semana, pelo Caio, quando participou de uma imersão com outras pessoas com Síndrome de Down, o Expedição 21. Estamos muito felizes, papai, mamãe, irmãos e toda família. É isso, ganhei mais um genro. Que parada! E toma pilha dos amigos”, brincou.

E o dia chegou, a Ivy está namorando. Estou com um misto de emoções aqui. O coração um pouco mais acelerado, as pernas tremendo um pouco mais… kkkk Mas o que prevalece é a felicidade. pic.twitter.com/xjcyfKq3hB — Romário (@RomarioOnze) June 3, 2022

Filha de Romário mostra fotos com o novo namorado

Na última semana, Ivy anunciou que está namorando e mostrou as fotos do pedido de namoro.

"Gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês. É, realmente a Expedição 21 foi uma experiência incrível e, de quebra, ainda me trouxe um 'presente' que foi o Caio. Eu fui pedida em namoro. Será que eu aceitei? Mas é claro que aceitei. É isso, gente, eu e o Caio estamos oficialmente namorando. Meus pais e meus irmãos já aprovaram! Aguenta, coração, o Caio mora em outra cidade, mas ainda bem que temos as chamadas de vídeo para matar a saudade", disse ela.