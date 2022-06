Atualidades / Amor

Filha caçula de Romário apresenta seu novo namorado

Filha do ex-jogador de futebol Romário, Ivy conta que está namorando com rapaz que conheceu em evento de jovens com Síndrome de Down

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 15h41

Ivy e o pai, Romário - Foto: Reprodução / Instagram