Rodrigo Simas e Agatha Moreira apostam em looks estilosos para cliques em casal: ''Como são perfeitos!''

Rodrigo Simas e Agatha Moreira se provaram um casal muito estiloso ao surgirem com looks arrasadores nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 18h39

Nesta segunda-feira, 2, Rodrigo Simas (30) decidiu usar suas redes sociais para mostrar todo seu estilo e o de sua namorada, Agatha Moreira (30).

O ator publicou alguns cliques onde ele aparece ao lado da amada, enquanto usavam looks estilosos, ele com uma camiseta branca e uma calça jeans clara e ela com uma calça preta rasgada, um body todo recortado e um casaco de couro.

Em um último registro, Rodrigo ainda mostrou uma paisagem uma linda paisagem urbana, com prédios e casas no horizonte.

O post chamou atenção dos fãs do casal que rapidamente passaram a comentar no post: "Amo um casal!", disse um. "Gatos!", falou outro. "Como são perfeitos!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Rodrigo Simas e Agatha Moreira esbanjando estilo com looks arrasadores: