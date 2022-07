Rodrigo Mussi fala sobre exame no cérebro quatro meses após acidente

O ex-BBB Rodrigo Mussi comentou que realizou um exame em sua cabeça para verificar sua recuperação após acidente de carro

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 13h55

Nesta terça-feira, 19, Rodrigo Mussi (36) deu mais detalhes sobre sua recuperação do acidente que sofreu há quase quatro meses.

Em seu Instagram, o ex-BBB revelou que fez mais exames e tudo corre bem em sua recuperação do acidente de carro.

“Todo mundo me pergunta do pós-acidente, pós- cirurgia. Eu quero muito agradecer ao Hospital Clínicas. Eles foram excepcionais. Acabei de fazer um exame importantíssimo na cabeça, eletro- alguma coisa, no cérebro, e me deixaram em perfeito estado”, comentou o participante do BBB22.

Ainda sobre sua recuperação, Rodrigo ainda contou sobre a única marca que tem de seu acidente. “Única coisa que posso dizer que tenho hoje é esse arranhão na testa aqui”, disse.

Em março, Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro que o deixou internado por cerca de um mês.

Recentemente, o ex-BBB fez uma viagem para Campos do Jordão ao lado do colega de confinamento Eliezer.

Na viagem, o participante do Big Brother Brasil passou pela CARAS Inverno: Campos do Jordão onde comentou sobre o acidente e ainda abriu o jogo sobre sua relação com o irmão, Diogo, após bloqueá-lo nas redes sociais.