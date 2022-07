Rodrigo Mussi esclarece briga com o irmão, Diogo

O ex-BBB Rodrigo Mussi abriu o jogo sobre a briga com o irmão, recuperação do acidente e planos para o futuro

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 14h49 - Atualizado às 15h22

Rodrigo Mussi (36) abriu o seu coração durante a sua estadia na CARAS Inverno: Campos do Jordão. O ex-BBB conversou com a TV CARAS e falou sobre o BBB 22, deu detalhes do acidente e comentou sobre a briga com o irmão.

O influenciador relembrou um dos motivos da sua inscrição para a casa mais vigiada do Brasil. "Nos últimos dois anos de BBB, as pessoas tiveram uma alavancada na vida financeira com muito trabalho e com coisas futuras. Então eu pensei 'eu posso tentar conquistar a minha independência financeira' que era um sonho meu desde garoto", disse.

Ele ainda rasgou elogios para a produção do reality. "O pessoal da Globo são muito profissionais, desde o processo seletivo até o confinamento, e depois da casa eu achei muito profissional, me trataram com muito profissionalismo".

Em 31 de março, Rodrigo sofreu um grave acidente de carro em São Paulo, onde sofreu traumatismo craniano e lesões na perna, chegou a ficar internado na UTI, precisando passar por cirurgias.

Na conversa, ele deu detalhes sobre o ocorrido. "Eu não lembro do acidente, eu só lembro entrando no carro, comprimento o motorista e seguindo, mas não lembro do acidente", afirmou.

"Levantei no hospital depois do coma inconsciente e fui tomar consciência duas semanas depois", relembrou.

Ele ainda contou que estava bem no auge da vida e que teve que dar uma pausa para a sua recuperação. "Era um período que tava muito legal para mim. O mais difícil do coma e do traumatismo é o pós, porque a recuperação é muito difícil emocionalmente, eu falo que foi uma batalha diária", desabafou.

Fisicamente o influenciador está quase 100%, porém ele ainda sente dores na perna. E emocionalmente, Rodrigo conta que a volta ao trabalho o ajuda bastante.

No começo do mês, o irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, revelou que o ex-BBB o bloqueou nas redes sociais. Sobre isso, Rodrigo esclareceu. "É coisa de irmão, a gente sempre teve essas briguinhas. Ele foi fundamental para mim no acidente, foi muito bacana, só que tem as coisas que a gente tem, coisa de irmão, mas não sinto que é algo grave", explicou.

Rodrigo ainda definiu esses últimos acontecimentos como "a maior batalha" de sua vida e contou quais são os seus planos para o futuro.

"O que eu mais tenho planejado é voltar a rotina para ser feliz. Voltar com aquela vida ativa de sempre, com bastante trabalho, e principalmente manter a felicidade", concluiu.