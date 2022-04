Rodrigo Mussi, do BBB 22, tem evolução considerável após acidente: ''Cada vez mais lúcido''

Novo boletim médico do ex-BBB Rodrigo Mussi diz que o gerente comercial continua evoluindo e está abrindo os olhos mais vezes

Publicado em 14/04/2022, às 10h04

Boas notícias! O ex-BBB Rodrigo Mussi (36) segue se recuperando após acidente de carro no final de março.

O novo boletim médico, divulgado na noite de quarta-feira, 13, informou que o gerente comercial continua evoluindo e abrindo os olhos mais vezes.

"Rodrigo Mussi continua evoluindo, está mais calmo, entendendo muito bem e abrindo mais vezes os olhos! Cada vez mais lúcido! Vamos continuar com as correntes de orações e energia positiva!", pediu a família em nota no Instagram de Rodrigo.

Os internautas têm se unido em correntes de oração para a recuperação de Mussi. "Minha mãe Iemanjá vai cuidar dele, como cuida de um filhe", disse a cantora Isis Broken. "Deus seja louvado!", celebrou Leticia Santiago. "Pra quem duvida que Deus existe, está aí o milagre na vida do Rodrigo", exaltou uma seguidora. "Glória a Deus! Já deu tudo certo em nome de Jesus", declarou outra.

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, também usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre estado de saúde do ex-BBB.

"Hoje, o Rod teve uma evolução considerável. Está calmo, entendendo muito bem, com os olhos abertos e cada vez mais lúcido. Obrigado a todos pela força, pelas orações e pela corrente positiva. Vamos continuar. Bora, Rod!", detalhou ele.

O ex-brother sofreu o acidente na madrugada do dia 31 de março, e precisou passar por duas cirurgias, uma na cabeça por conta do traumatismo craniano, e outra na perna, em decorrência de fratura exposta. Ele também passou por mais uma cirurgia para retirada de uma gaiola na perna direita.

Rodrigo Mussi não precisará passar por cirurgia na coluna

Segundo nota divulgada na terça-feira, 12, Rodrigo Mussi não precisará passar por uma nova cirurgia na coluna. "Hoje foi o dia que Rodrigo Mussi esteve mais lúcido, com expressões faciais, gestos, olhos bem abertos e tentando dizer algo ao seu irmão, Diogo. Por enquanto a decisão é que a cirurgia na coluna não é necessária, mantendo ele apenas com o colar cervical!", dizia o comunicado. O processo de extubação do ex-BBB começará em breve. "O processo de extubação é lento e deve ocorrer próximo ao fim de semana, ou início da semana que vem, mas depende muita de sua agitação."

