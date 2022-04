Bombeiros dão os detalhes do resgate de Rodrigo Mussi: ''Apresentava um nível de consciência abaixo de uma pessoa normal''

Em entrevista ao "Fantástico", os bombeiros que resgataram Rodrigo Mussi do acidente de carro, dão os detalhes do processo

03/04/2022

Hoje, 03, o "Fantástico", programa semanal da TV Globo, fez uma reportagem geral sobre o acidente do Rodrigo Mussi (36). Nela, os bombeiros, que fizeram o resgate do ex-BBB, deram os detalhes do processo.

"Ele apresentava um nível de consciência abaixo de uma pessoa normal. A resposta dele, tanto verbal, que seriam só sons e gemidos, a ocular não apresentava nenhuma resposta, não era reagente. E a física também não tinha resposta", contou o sargento do Corpo de Bombeiros de São Paulo Marcelo Vitório Rodrigues.

Após revelar que Rodrigo teve uma parada cardiorrespiratória no caminho para o Hospital das Clínicas de São Paulo, contou: "A equipe da guarnição de resgate iniciou a massagem cardiopulmonar até a entrada do centro cirúrgico".

"O que eu pude fazer foi conversar com ele e manter ele acordado pra ele não se mexer e prejudicar mais o quadro", completou.

Médico fala sobre o estado de saúde do Rodrigo

Na reportagem, um dos médicos do Hospital das Clínicas, que está cuidado do caso, falou sobre o estado de saúde do gerente comercial: "Os primeiros 2 a 3 dias é quando você tem um maior edema no cérebro. Nesses dias, o tratamento na UTI é muito importante. Manter o paciente sedado permite que o paciente se recupere de forma mais adequada".