Rodrigo Mussi assume suas redes sociais pela primeira vez após acidente: ''Ainda estou assimilando tudo''

Rodrigo Mussi fez uma carta aberta para seus fãs, assumindo pela primeira vez seu Instagram após acidente

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 20h42

Neste domingo, 15, Rodrigo Mussi (36) assumiu, pela primeira vez após o acidente, suas redes sociais.

O ex-BBB que está se recuperando de um grave acidente de carro que aconteceu no dia 31 de maio, fez uma carta aberta para seus seguidores falando de sua recuperação.

O empresário publicou um clique mostrando um caderno aberto, com a carta escrita de próprio cunho, ao lado de sua mão, ainda com as pulseiras de sua internação.

Na legenda, ele escreveu as mesmas palavras escritas no papel: "Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo atoa. Ainda estou assimilando tudo."

"Obrigado Deus por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias. Agora eu faço aniversário 2 vezes por ano. Lembrem-se somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta", finalizou ele.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post, muito felizes com a sua recuperação: "Fique bem!", disse um. "Estamos torcendo por sua recuperação!", escreveu outro. "Você está ainda mais forte", falou um terceiro.

Famosos também deixaram suas mensagens positivas: "A imagem mais linda que eu vi hoje", disse Eslovenia Marques (25). "Você é luz irmão!", falou Bil Araújo (30). "Estamos te esperando", comentou Eliezer (32).

Confira a carta aberta que Rodrigo Mussi escreveu para seus fãs, assumindo pela primeira vez suas redes sociais após o acidente: