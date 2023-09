Sertanejo Rodolffo recebe críticas por reagir a paródia da música 'Chico' e rebate: 'Assumi meu erro'

Luísa Sonza revelou que terminou namoro com Chico Veiga após descobrir que foi traída e assunto ganhou força na web

Rodolffo, da dupla com Israel, se manifestou após ser criticado por rir de uma paródia da música "Chico", composta por Luísa Sonza. No vídeo em que o sertanejo reagiu com emojis de riso, o influenciador Álvaro Xaro aparece cantando: "Chico, seu filho da p*ta. Trocou a vida por uma noite na rua. Pode fazer suas malas, aqui na minha casa, não aturo gaia."

Luísa chorou no programa "Mais Você" e confirmou o término do romance com Chico Veiga após quatro meses. Durante a atração, ela leu um longo texto e disse ter sido traída.

Incomodada com a reação de Rodolffo, uma seguidora disparou: "Está rindo, mas já traiu também, né". O parceiro de Israel rebateu a provocação e admitiu que já foi infiel. "Já, Bruna. Trai, me arrependi, revi meus conceitos, assumi meu erro pra quem eu tinha que assumir, pedi desculpas e mudei. Percebi que não nasci pra ter esse tipo de caráter", afirmou o músico.

Uma outra internauta irritou Rodolffo ao trazer à tona as acusações de que o cantor foi homofóbico quando estava confinado no "BBB 21". "Ele está rindo porque acha a criatura gay muito engraçada", alfinetou. Sem papas na língua, Rodolffo soltou o verbo e deu uma patada na mulher. "Nem todos, Brenda. Alguns são chatos e inconvenientes. Tipo você", apontou o namorado de Thayla Lacerda.

Rodolffo já foi casado com Rafa Kalimann

Em entrevista, Rodolffo já abriu o coração ao falar sobre relacionamento com Rafa Kalimann. Segundo ele, o fim do casamento se deu às traições por parte dele.

"Somos amigos. A gente se respeita muito. Depois que aconteceu o nosso fim, nós demos uma pausa. Cara, é muito bizarro falar isso, o nosso término, perante os términos que a gente vê geralmente na rua acontecer, tanto dos meus amigos quanto das amigas. O povo sofre demais. E da nossa parte assim, eu acho que a gente foi muito maduro, sabe", avaliou em conversa com Matheus Mazzafera.

"Olhando para trás, foi em 2018, eu falo que é exemplo de término de casal porque a gente não se alfinetou, sempre torceu um pelo outro, e aí passou um tempo de maturação no pós-término e a gente virou amigo", acrescentou.