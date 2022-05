Rodolffo fala sobre relação com Rafa Kalimann após traição: "A gente virou amigo"

O cantor Rodolffo confirmou que traiu Rafa Kalimann e ressaltou que o término deles foi maduro

Rodolffo(33) participou do quadro Roleta da Treta, no canal do YouTube de Matheus Mazzafera (41), e precisou falar sobre sua ex-esposa, Rafa Kalimann(29).

Após girar a roleta, o rosto da influencer apareceu na dinâmica e ele foi questionado se postaria uma foto com ela em suas redes sociais.

O cantor sertanejo, que faz dupla com Israel (33) afirmou que sim e contou que eles ficaram amigos após o término da relação. Os dois se casaram em 2016, em uma cerimônia luxuosa para 400 convidados, mas se separaram em 2018 após Kalimann descobrir algumas traições.

Rodolffo explicou que eles se respeitam muito e conseguiram mantar uma boa relação. "Somos amigos. A gente se respeita muito. Depois que aconteceu o nosso fim, nós demos uma pausa. Bizarro falar isso, o nosso término, perante os términos que a gente vê geralmente na rua acontecer, tanto dos meus amigos quanto das amigas [tem] fofoca demais. E da nossa parte assim, eu acho que a gente foi muito maduro, sabe", afirmou ele.

O sertanejo disse que ele e Rafa são exemplos de como uma relação deve seguir após o fim de um casamento. "Olhando pra trás assim, foi em 2018, eu falo assim é exemplo de término de casal porque a gente não se alfinetou, sempre torceu um pelo outro, e passou um tempo de maturação após o término e a gente virou amigo", acrescentou.

Mazzafera quis saber o motivo do fim do casamento e Rodolffo fez um sinal de chifre com a mão. "Você chifrou ela?", questionou o apresentador. O cantor balançou a cabeça de forma positiva e deixou claro que a culpa era dele. "Da minha parte. Eu era menino demais", justificou.

O youtuber quis saber se hoje em dia o ex-BBB acredita que seu relacionamento com seria diferente. Ele afirmou que sim, pois está mais maduro, mas ressaltou que não tem chances deles voltarem a ficar juntos. "Não, passou a história", garantiu.

Confira o vídeo completo: