Roberto Justus se explica após polêmica com Adriane Galisteu: ''Retiradas do contexto''

Após críticas por declaração polêmica sobre a ex, Adriane Galisteu, empresário Roberto Justus se manifesta nas redes sociais

Após ser criticado nas redes sociais por falas polêmicas sobre a ex, Adriane Galisteu (50), o empresário Roberto Justus (68) decidiu se pronunciar sobre o assunto.

Nos stories de seu Instagram, o marido da influenciadora digital Ana Paula Siebert (35) se explicou após a repercussão de sua fala durante entrevista a Luciana Gimenez (53).

Durante o bate-papo, ele contou sobre os motivos do término com Galisteu. Os dois foram casados entre 1998 e 1999, e Justus chegou a dizer que a apresentadora vestia "roupas de brechó" e "fumava".

"Não tenho o hábito de dar ibope às matérias sensacionalistas e retiradas de contexto. Mas, em respeito a Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração (e quem assistiu à entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez, pode claramente perceber isso), gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplificar que nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu", começou escrevendo.

Justus ainda destacou que os dois riram da situação e que são amigos até hoje. "Aliás, hoje eu e ela já rimos das fofocas. Infelizmente a mídia gosta de expor fatos fora do contexto para chamar atenção e lamentavelmente as pessoas não buscam assistir todo o conteúdo para tirar suas conclusões! Somos amigos e nos respeitamos bastante. O resto é apenas pura maldade", finalizou.

