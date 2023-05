Roberto de Carvalho homenageia Rita Lee na véspera do Dia das Mães: ''Para meu amor''

Músico Roberto de Carvalho presta homenagem para a mulher, Rita Lee, mãe de seus três filhos, com buquê de flores

O músico Roberto de Carvalho (70) usou as redes sociais neste sábado, 13, para mostrar uma homenagem que fez para a esposa, a cantora Rita Lee (1947 - 2023), que morreu aos 75 anos, na noite de segunda-feira, 08.

Em sua conta oficial no Instagram, Carvalho compartilhou uma foto de um lindo buquê de flores em tons de rosa e afirmou que era para a rainha do rock brasileiro, que foi sua companheira por quase 50 anos e com quem teve três filhos, Beto, João e Antônio Lee.

"Para meu amor", escreveu Roberto de Carvalho na legenda da publicação. "Tenha certeza que ela recebe essas flores no jardim que se encontra hoje", "Continue postando sempre! Rita vive em você", "força roberto! obrigada por cuidar tanto dela", disseram alguns fãs.

Na sexta-feira, 12, Roberto comoveu os seguidores ao se manifestar após a morte de Rita Lee: “Saudade dilacerante, meu amor”. Nos comentários do post, ele recebeu o apoio de amigos famosos.

Confira a homenagem Roberto de Carvalho para Rita Lee:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto de Carvalho (@roberto_de_carvalho)

Astrid Fontenelle faz tatuagem para homenagear Rita Lee

Na quinta-feira, 11, a apresentadora Astrid Fontenelle (62) usou suas redes sociais para mostrar que tem uma nova tatuagem! A famosa decidiu prestar uma homenagem para sua amiga, a cantora e compositora Rita Lee, que faleceu após uma batalha contra câncer de pulmão.

A apresentadora explicou o motivo de ter feito a tatuagem apenas depois da morte da amiga, que teria a convidado para fazer o desenho, mas não teve coragem de seguir em frente.

“Minha mais nova tatuagem, uma estrela de 7 pontas, em homenagem à Rita Lee. Lá atrás Rita me disse que queria fazer essa estrela, me convidou para fazermos juntas. Eu amarelei…. Hoje ela tá aqui”, começou a apresentadora, junto de fotos da tatuagem, que foi feira em sua mão.