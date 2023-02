Rihanna revela que não sabia que estava grávida na época de ensaio para revista

A cantora compartilhou em seu instagram a foto e escreveu que não tinha ideia que estava grávida

Rihanna (34) compartilhou uma foto de quando estava no comecinho de sua gravides com seus seguidores, a cantora dividiu com seus seguidores do Instagram uma curiosidade sobre a foto: ela ainda não sabia que estava grávida quando o clique aconteceu!

A cantora contou que já estava esperando o seu segundo filho com o namorado A$AP Rocky (34), na época em que fez o ensaio fotográfico para a edição britânica da revista Vogue de março, mas não tinha se dado conta disso até então.

Riri anunciou a segunda gravidez durante um show inesquecível no intervalo do Super Bowl 2023, que é o campeonato de futebol americano nos Estados Unidos. A primeira apresentação da cantora desde 2017.

"Meu filho está tão bonito! Meus dois bebês já estavam nessas fotos e a mamãe não tinha ideia", escreveu a cantora na legenda do post.

Na nova entrevista para a revista, a cantora falou sobre o nascimento de seu filho e o que a motivou a aceitar o convite da NFL para fazer a apresentação.

Anos atrás, a cantora se negou a se apresentar no intervalo da importante partida para prestar solidariedade a Colin Kaepernick, atleta de futebol americano que chamou a atenção do mundo para a injustiça racial e para a brutalidade policial ao se ajoelhar durante a execução do hino dos Estados Unidos antes de um jogo em 2016.

Em 2019, Rihanna afirmou que "não poderia se vender" ao justificar o motivo de ter negado o convite da NFL. Entretanto, o nascimento de seu filho a fez repensar seu posicionamento.

"Minha avaliação é que muita coisa ainda pode mudar [no enfrentamento ao racismo]", disse Rihanna. "Mas é poderoso quebrar essas barreiras e ter representatividade num nível tão alto", completou a artista, que decidiu cantar no Super Bowl para mostrar que pessoas negras podem ser um exemplo de sucesso.