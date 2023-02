Rihanna rebate crítica em foto com o filho: “Mantenha suas patas longe dele”

Rihanna defendeu o primogênito de um comentário em suas redes sociais

Rihanna (34) provou que é uma verdadeira leoa quando o assunto é maternidade! A estrela, que revelou sua segunda gravidez durante o show do Super Bowl no último domingo, publicou algumas fotos de seu primeiro filho em um ensaio para a Vogue britânica no Instagram. Foi então que a cantora recebeu uma crítica nos comentários e não deixou barato.

Na legenda do clique, Rihanna escreveu uma declaração de amor para seu primogênito, fruto do relacionamento com o cantor A$AP Rocky (34) com uma frase que deixou seus seguidores confusos: “Meu filho é tão bom”, em tradução livre. O adjetivo, geralmente, é utilizado para falar de adultos e causou estranheza entre os fãs americanos da cantora.

Uma seguidora então decidiu atacar a escolha da estrela nos comentários: “Bom? Seria mais adorável, fofo... Ele não é um homem adulto”, criticou uma fã. Rihanna não aceitou o comentário e levou como ofensa, a estrela então, rebateu defendendo o pequeno: “Apenas mantenha suas patas de puma longe dele e de mim e nós ficaremos bem”, disse.

Além do adjetivo, Rihanna também complementou a legenda com muito amor: “Como meus dois bebês estavam loucos nessas fotos e mamãe não tinha ideia”, escreveu sobre a segunda gravidez. Ela também agradeceu a equipe da revista por celebrar sua família no ensaio fotográfico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri)

Rihanna mostra o filho em capa de revista e beleza impressiona

Na última quarta-feira, 15, Rihanna surpreendeu os fãs ao aparecer ao lado do herdeiro em uma capa de revista pela primeira vez. Grávida do segundo filho, a cantora posou para Vogue Britânica em um ensaio familiar, ao lado do marido A$AP Rocky em um ensaio de tirar o fôlego.

A artista também desabafou sobre os desafios da maternidade e abriu o coração sobre o assunto pela primeira vez: "Essencialmente, de uma pessoa eu me tornei duas. Você entra no hospital como um casal e sai como uma família de três. É uma loucura.”, ela ainda fez algumas revelações sobre seus primeiros momentos como mãe.