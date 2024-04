Reynaldo Gianecchini relembra união com Marília Gabriela: 'Um senhor casado com uma adolescente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini reflete sobre antigo casamento com Marília Gabriela

Reynaldo Gianecchini viveu seu primeiro e único casamento de 1999 até 2006, com Marília Gabriela. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator reflete sobre relacionamentos e relembra antiga união com a atriz, com quem tem quase 25 anos de diferença: "Um senhor casado com uma adolescente".

"Depois da minha juventude, tive a sensação que virei um cara menos romântico. Nos meus 20 anos, foi a época que eu casei. Eu era mais velho, levava tudo mais a sério, era tudo absoluto. Não tinha essa coisa que eu tenho hoje de que tudo é meio relativo, passa e não tem peso nenhum. Quando era jovem, era o oposto", declara Reynaldo Gianecchini.

"Era um senhor casado com uma adolescente praticamente. A Marília tinha a minha idade hoje, quando casamos ela tinha 50 anos. Entendo perfeitamente agora, porque também me sinto muito mais jovem, engraçado e divertido, como a Marília era. Eu era o velho e ela a adolescente da relação", acrescenta sobre seu antigo casamento com Marília Gabriela .

Reynaldo Gianecchini destaca o peso dos seus 20 anos e explica as mudanças com o tempo: "Quando a gente é jovem, é tanta ansiedade quando estamos descobrindo o caminho profissional, seu trilho da vida, quem você é. Sempre fui muito responsável, cresci já querendo a minha independência financeira e no geral. Fui pegando esse peso".

"Depois do casamento, fui ficando mais solto nessa questão do envolvimento amoroso, mas, naquela época, eu era casadão mesmo, pensava uma vida a dois. É como tem que ser, mas nunca mais casei depois", pondera. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Reynaldo Gianecchini recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: