Reynaldo Gianecchini fala sobre relacionamento com Marília Gabriela: “O casamento mais fofo”

O ator Reynaldo Gianecchini falou sobre o casamento que teve com a jornalista Marília Gabriela entre 1998 e 2006

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 18h42

Nesta última quarta-feira, 31, Reynaldo Gianecchini relembrou em entrevista a um podcast, seu relacionamento com a jornalista Marília Gabriela.O ator e a jornalista se casaram e mantiveram um relacionamento por oito anos, de 1998 até 2006.

“Quando eu era casado com a Marília, eu tinha um casamento mais fofo que você possa imaginar”, revelou o artista ao podcast Flow.

A estrela da série “Bom Dia Verônica” só tem memórias boas do casamento: “Nunca vi um casamento tão legal quanto o meu, sem brincadeira. Fiquei casado por quase nove anos, numa relação realmente pensada a dois, vivida a dois, com muito prazer e deliciosa”.

Reynaldo ainda relembrou o primeiro encontro com a jornalista: “Na hora eu só pensei: ‘que momento especial’”. “Eu me achava uma criança e pensava que ela nunca iria conversar comigo. E acabou que nessa noite a gente ficou já”, comentou.

Aprendizado!

Na mesma entrevista, o ator relembrou o momento delicado em sua vida quando foi diagnosticado com um câncer em 2011.

"No final das contas, o legal é domar esse ego e não exacerbá-lo. Para a minha sanidade, quanto mais eu ficar passando a mão no meu ego, eu acho melhor. Tudo começa depois dos 40, é aquela frase: 'A vida começa depois dos 40'. Para mim faz todo sentido. Eu comecei os 40 passando por experiência de quase morte [o câncer], na beira do abismo", recordou.