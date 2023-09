Reviravolta! Justiça anula testamento e viúva de Louro José perde direito à herança

Perdeu tudo: pela nova decisão, viúva de Louro José perde direito à herança deixada pelo humorista; veja

Dois anos após a morte de Tom Veiga, uma reviravolta surpreendeu os fãs do ator que interpretava o icônico personagem Louro José. É que o juiz responsável pela divisão dos bens anulou o testamento e retirou Cybelle Hermínio da Costa da lista de herdeiros.

Mesmo casados por oito meses, ela não terá direito a um centavo sequer da fortuna. Pela nova divisão, os bens deixados pelo humorista só serão divididos entre os quatro filhos, que são os herdeiros legítimos do ator.

As informações são do jornal 'Extra', que conta que a Justiça anulou o testamento deixado pelo ator, que pediu que 50% de todos os bens ficassem para a ex-mulher. No documento, o ator também deixava 12,5% dos bens para cada filho. Só que Tom Veiga chegou a enviar áudios para amigos próximos revelando seu desejo de anular o documento, pedido que foi acatado pela Justiça.

Antes da ex-mulher, Tom Veiga viveu um longo casamento com Alessandra Veiga. Eles ficaram juntos por 14 anos e tiveram dois filhos: Adrian, de 23 anos, e Alissa, de 17. Assim que a decisão foi tomada pela Justiça, ela comemorou em uma entrevista e classificou a decisão como uma "vitória".

"Parabéns, meu filho. Parabéns Amanda, Diego, e Alissa pela grande vitória. A justiça brasileira fazendo justiça. Uma coisa que foi muito sofrida, mas as crianças tiveram a vitória, que foi o testamento do Tom Veiga, o nosso amado Tom Veiga, meu amor de todas as vidas. Foi feita a Justiça. Os parabéns para os filhos, e eu e a Cristina, como mães deles e querendo que tudo fosse resolvido", comemorou ela.

Tom Veiga morreu há dois anos

Imortalizado pelo icônico Louro José, o ator Tom Veiga faleceu há dois anos após sofrer um AVC. Em fevereiro, data em que comemoraria seu aniversário de 50 anos, a apresentadora Ana Maria Braga fez uma homanagem ao amigo.

“Sem dúvidas se ele estivesse vivo, seria muito comemorado do jeito que ele era, muito festeiro, ontem inclusive teria churrasco, e a festa seguiria até o próximo final de semana", revelou a apresentadora. Louro Mané, o novo parceiro de Ana, complementou: “Semana inteira de festa”.