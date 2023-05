Restos mortais de Jeff Machado são impedidos de embarcar em avião por questões sanitárias

Restos mortais de Jeff Machado não podem embarcar em avião; ele vai de carro até Santa Catarina

O corpo do ator Jeff Machado está seguindo de carro do Rio de Janeiro, onde foi encontrado, até Santa Catarina, onde será realizado o funeral. Isso porque ele não pode ser transportado em um avião.

De acordo com as regras sanitárias, o corpo foi impedido de embarcar em um voo. Isso porque isso só é permitido quando é comprovada a causa da morte. Como os restos mortais estavam em estado avançado de decomposição, os primeiros exames não foram capazes de chegar a uma conclusão.

As informações são do Splash, do UOL. Caso provavelmente serão realizados mais exames, o corpo não pode ser embalsamado para o transporte. O corpo do ator só vai chegar à Santa Catarina na manhã de sábado - cinco dias após o corpo ser encontrado em um baú.

Jeff Machadoestava desaparecido desde janeiro. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontrou o corpo do artista no dia 22. O baú estava enterrado em uma casa e a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que se trata do corpo do artista por meio das digitais. A família já foi comunicada sobre o ocorrido.

SUSPEITO IDENTIFICADO

Uma das melhores amigas do ator Jeff Machado, a esteticista Cintia Helsendeger, contou que um amigo é o principal suspeito pela morte do ator. Eles se conheceram recentemente e o rapaz se aproximou muito rápido do ator.

Ela conta que chegou a conhecer o suspeito e o ator se queixava. "Ele me confidenciou que conheceu um homem que poderia ajudá-lo a entrar numa novela que o faria famoso. Jefferson chegou a ficar incomodado com a maneira como ele estava se aproximando", relatou ela ao jornal 'Extra'.

Segundo a amiga, o caso era estranho e aproximação aconteceu rápido demais. "Ele [Jeff] me disse que o rapaz frequentava a casa dele e ficava deslumbrado com os pertences. Parecia ter inveja do Jeff", contou ela.