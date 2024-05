Repórter da Globo é atropelado próximo ao Palácio do Planalto

Filipe Matoso, repórter da Globo, foi atropelado na tarde desta quinta-feira, 25, próximo ao Palácio do Planalto, em Brasília

O repórter da TV Globo Filipe Matoso, de 33 anos, foi atropelado próximo ao Palácio do Planalto, em Brasília, no início da tarde desta quinta-feira, 23. A informação é do site Metrópoles.

Segundo a publicação, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que o jornalista teve um corte na cabeça e foi levado consciente para o Hospital de Base (HBDF), na Asa Sul. O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e não se feriu.

Filipe é repórter da GloboNews em Brasília. Ele também faz algumas aparações em outros telejornais da emissora.

Jornalista da Globo revela doença

O repórter Tiago Scheuer, que trabalha nos telejornais da Globo, surpreendeu ao contar sobre um problema de saúde que teve no mês de março. Ele disse que foi diagnosticado com herpes-zóster e sentiu muitas dores até o remédio fazer efeito.

Em um vídeo no Instagram, o jornalista falou sobre os sintomas e alertou os fãs para procurarem ajuda médica assim que as primeiras manchas aparecerem no corpo. "Eu tive agora em março passado e confesso para você que senti muita dor. No meu caso, eu não precisei ficar internado, ainda bem. Mas as dores foram intensas. Oscilavam com sensação de choque, agulhada, ardência, queimadura, soco…", afirmou ele.

E completou: "Como é que eu descobri? Começou com uma manchinha vermelha na minha barriga e essa manchinha foi crescendo dia após dia. Depois ocupou parte da lateral do corpo e das costas. Não entendendo nada, três dias depois, eu procurei uma dermatologista. Ela me diagnosticou com herpes-zóster e já me deu os antivirais para eu tomar. Só três semanas depois é que as dores pararam por completo. Estou bem."