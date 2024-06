Renata Vasconcellos exibe foto rara do filho caçula, Miguel

Apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos faz homenagem para seu filho caçula, Miguel, em nova foto nas redes sociais

A apresentadora Renata Vasconcellos, que comanda o Jornal Nacional, da Globo, surpreendeu seus seguidores ao mostrar uma foto rara do seu filho caçula, Miguel. A comunicadora exibiu uma foto do rapaz em casa durante um dia tranquilo e se declarou para ele na legenda.

“Gosto de te ver ao sol… De te ver entrar no mar! Feliz tudo”, escreveu ela na legenda. Miguel é fruto do antigo relacionamento de Renata com o empresário Haroldo Mac Dowell, com quem ela também teve o filho mais velho, Antonio. Renata e Haroldo foram casados entre 1997 e 2010.

Hoje em dia, ela é casada com o diretor Miguel Athayde. Nesta semana, a apresentadora completou 52 anos de idade e celebrou a data junto com sua irmã gêmea, a estilista Lanza Mazza.

Quem é Lanza Mazza? Saiba tudo sobre a irmã gêmea de Renata Vasconcellos

Lanza Mazza é estilista e também coordenadora de estilo em uma marca do Rio de Janeiro. E é formada pela Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Ela tem 51 anos de idade e é mãe de Manu e Mari Mazza. Ela é discreta com sua vida pessoal e quase não aparece publicamente. Suas raras aparições são sempre ao lado da irmã gêmea, Renata Vasconcellos.

Lanza e Renata são gêmeas univitelinas, ou seja, gêmeas idênticas. “Essa confusão é inevitável [sobre saber quem é quem]. Estamos acostumadas. Fomos modelos na adolescência e a indústria fashion usava muito a nossa semelhança para nos promover. Mas éramos realmente iguais na infância. Era uma loucura”, contou Lanza ao jornal O Globo.