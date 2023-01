Renata Lo Prete mostra bastidores da Globo durante posse do presidente Lula

Jornalista Renata Lo Prete aparece junto de William Bonner e produção da Globo nos bastidores da cobertura da posse de Lula

Nesta segunda-feira, 2, a jornalista e apresentadora Renata Lo Prete (58) mostrou um pouco dos bastidores da cobertura da Rede Globo na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (77). No clique, ela aparece ao lado do apresentador do Jornal Nacional William Bonner (59) e da produção da emissora.

“Felizes ao final de um dia de trabalho em que todo mundo se ajudou”, escreveu a jornalista na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Os apresentadores foram à cidade de Brasília acompanhar a posse de Lula, tanto que passaram o ano novo juntos.

Os comentários foram inundados de elogios aos profissionais. “Ele sério no JN, ela séria no JG. Quando se juntam é uma alegria só”, comentou um. “Arrasaram muito!”, elogiou outra. “Vocês são incríveis”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Renata Lo Prete mostrando um pouco dos bastidores da cobertura da Globo na posse de Luiz Inácio Lula da Silva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Lo Prete (@renataloprete)



William Bonner brinca sobre o tênis de Renata Lo Prete

Ainda durante a transmissão da posse de Lula, William Bonner brincou sobre a repercussão do tênis de Renata Lo Prete, que usou o calçado despojado durante o Jornal da Globo na última semana. “Agentes de segurança valorosamente trotando. De sapato, e não de tênis, como algumas pessoas ousaram recentemente para a surpresa de muitos”, disse ele, alfinetando a colega. Ao lado dele, Renata entendeu a indireta e respondeu: “Não vou nem comentar, vamos passar pro próximo tópico". Por fim, Bonner ainda disse: “Renata Lo Prete deveria instituir os tênis como os calçados adequados para a apresentação do Jornal da Globo”.