Relembre a trajetória da atriz Lolita Rodrigues, que morreu aos 94 anos

A atriz Lolita Rodrigues morreu neste domingo, 5, aos 94 anos; relembre a trajetória da artista pioneira na TV brasileira

A atriz, Lolita Rodrigues, morreu a madrugada deste domingo, 5, aos 94 anos. A artista estava internada em um hospital particular de João Pessoa, na Paraíba, por conta de uma pneumonia, mas não resistiu. A notícia foi confirmada por Silvia Rodrigues, sua única filha.

Nascida em 10 de março de 1929 em Santos, no litoral de São Paulo, Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite iniciou sua carreira nas radionovelas com apenas 10 anos de vida. Durante os primeiros anos no mundo artístico, ela passou por rádios como a Rádio Record, Bandeirantes, Cultura e Tupi. No entanto, Lolita, um apelido dado por sua mãe, brilhou na televisão.

Pioneira na TV brasileira, a artista iniciou nas telinhas na TV Tupi, em 1950, quando substituiu a apresentadora Hebe Camargo e cantou o hino da TV brasileira no programa de estreia da emissora. O seu primeiro trabalho como atriz, no entanto, foi em 1957, quando interpretou uma cigana em 'Corcunda de Notre Dame', ainda na TV Tupi.

Vinda de uma família de espanhóis, Lolita teve muitos personagens que falavam com sotaque castelhano, o que acabou se tornando uma marca registrada em sua carreira. Ela também foi marcada por participar da primeira telenovela brasileira, '2-5499 Ocupado', da TV Excelsior, exibida em 1963.

Na Globo, ela participou de novelas como 'Sassaricando', exibida pela TV Globo em 1987, como a espanhola Aldonza, mãe de Tancinha, interpretada por Claudia Raia. Ela voltou a trabalhar com a atriz em 'Terra Nostra', de 1999.

Outras produções de destaque de Lolita são 'A Viagem', 'Uga Uga', 'Kubanacan' e 'Zorra Total'. Seu último trabalho na televisão foi em 'Viver a Vida', de 2009, quando interpretou Noêmia, avó de Luciana (Alinne Moraes). Logo em seguida, ela optou pela aposentadoria e vinha fazendo poucas aparições públicas.

Desde 2015, ela residia na Paraíba para ficar mais perto de sua única herdeira, Silvia, de seu relacionamento com Aírton Rodrigues. Em 2017, ela surpreendeu ao surgir em uma apresentação do espetáculo 'Hebe - O Musical', em São Paulo.

Vale destacar que Lolita ficou também ficou marcada na memória de muitos jovens ao viralizar com uma entrevista no extinto 'Programa do Jô', na TV Globo. Na ocasião, ela estava acompanhada das amigas de longa data Nair Belo e Hebe Camargo, que compartilharam diversas histórias hilárias que viveram juntas no passado.