Relembre depoimento de Ana Hickmann sobre o marido no dia do casamento: 'Para o resto da vida'

Ana Hickmann se casou aos 16 anos em 1998; vídeo da apresentadora no dia da cerimônia viralizou na web

Ana Hickmann (42) tem dado o que falar na web desde que fez uma denúncia de violência doméstica contra o marido, Alexandre Correa (51), no último sábado, 11, em Itu, no interior de São Paulo. Em 1998, a apresentadora se casou com o empresário aos 16 anos, e um vídeo da então modelo na data da cerimônia viralizou na web. Relembre depoimento de Ana Hickmann no dia do casamento: "Para o resto da vida".

"Casei hoje de manhã e vim para o [desfile]. [...] Ele é paulista, mora aqui. Conheci ele logo que vim para cá e já começou o namoro. Foi aumentando e, agora, é casamento", compartilhou Ana Hickmann com um repórter nos bastidores de um desfile de moda, após ser questionada sobre a vida amorosa.

Além de anunciar a união com Alexandre Correa após oito meses de namoro, a apresentadora falou sobre o início do relacionamento: "Desde que eu comecei a namorar, ele foi uma das pessoas que mais me incentivou, além dos meus pais. Como estava sozinha para tudo - vim sozinha para cá porque meus pais, no início, não puderam me acompanhar muito - ele foi uma das pessoas que mais me ajudou, me dando incentivo para tudo, para as viagens".

"Todas as vezes que viajei, até hoje, sempre fui sozinha. Daqui para frente, ele vai comigo. Para uma menina de 16 anos, viajar sozinha é difícil, você sempre precisa de uma pessoa do seu lado para te dar um pouco de carinho e amor, e de um lugar que você precisa se prender. Criei minha vida aqui. As minhas raízes que eu tinha lá [em Rio Grande do Sul], fui obrigada a cortar por causa do meu trabalho", acrescentou Ana Hickmann.

