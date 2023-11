Regiane Alves sobre teatro, maternidade e namoro: 'A mulher acaba se dividindo em vários papéis'

Em entrevista à CARAS Brasil, Regiane Alves abriu o jogo sobre relação com a família e falou sobre estrelar nova peça

Regiane Alves (45) estrela a peça Nosso Irmão, em cartaz no Teatro Tucarena até 17 de dezembro, ao lado de Marina Elias e Bruno Ferian. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu o jogo sobre relação com a família e falou sobre equilibrar teatro, maternidade e namoro: "A mulher acaba se dividindo em vários papéis".

"Mãe é mãe. Depois que eu fui mãe, percebo que tenho esse papel, mas que também tenho o papel de atriz, de filha e de namorada. Acho que a mulher acaba se dividindo em vários papéis", declarou Regiane Alves , que namora o empresário Duda Peixoto e é mãe de João Gabriel e Antônio.

Em Nosso Irmão, a atriz encarna Teresa, personagem que perdeu a mãe e vive rixa pela herança da família. "Ela tem um pouco essa frustração de que os filhos cresceram e não precisam mais dela. Ela é uma mãe que se dedicou a vida inteira para esses filhos e, de repente, ela não faz mais parte. É uma identificação com a mãe da peça", refletiu sobre o papel.

Apesar de também ser mãe na vida real, Regiane Alves destacou que não troca muitas semelhanças com Teresa e que se parece com outra personagem da trama, Maria, interpretada por Marina Elias. "A Maria é uma personagem que tem que apaziguar as coisas, tenta não levar problemas. Acho que me identifico um pouco com ela dentro do núcleo familiar, sou um pouco assim. Nunca quero levar questões ou problemas, já levo soluções. Isso é uma coisa muito presente na minha família".

Com uma boa relação com a família em casa, a atriz contou que já precisou enfrentar o fim da vida de parentes: "Passei por essa situação. Minha avó estava velhina e tinha aquilo: 'Onde fica? Com quem fica?'. Vivi um pouco esse drama, das duas partes. Das filhas que não querem colocar em um lugar para cuidar e que querem cuidar. Às vezes, uma consegue e a outra não tão bem, uma dá desculpa. Essas situações que, em algum momento, toda família passa".

Regiane Alves ainda entregou que a peça trouxe reflexões sobre a relação com sua própria mãe , Maria Aparecida Alves Lima. "Tenho uma relação boa com ela, mas a gente não fica muito próxima, porque ela mora em uma outra cidade, e eu no Rio de Janeiro. A peça me faz pensar que, em mais alguns anos, talvez eu passe por essa situação, com certeza", declarou.

FOTOS: PINO GOMES